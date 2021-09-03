"Як вам мої шорти?" Борець-депутат Беленюк показав голий торс (фото)

Олімпійський чемпіон Токіо вийшов із відпустки і почав тренування.

Чемпіон Олімпіади в Токіо борець і депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк опублікував нове фото в Instagram.

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Українець похвалився відмінною фізичною формою після відпустки і поспілкувався зі своїми підписниками.

Беленюк зізнався, що за час відпустки не піднімав нічого важчого, ніж виделка, а зараз почав кардіо-тренування.

Також спортсмен зізнався, що записався до реабілітолога, щоб відновитися після травми плеча і сподівається, що йому не доведеться робити операцію на руці. Крім цього, Беленюк запитав у підписників, чи подобаються їм його нові шорти.

Нагадаємо, що Жан Беленюк виграв перше золото для України на Олімпіаді в Токіо. Після перемоги спортсмен традиційно відсвяткував успішний виступ танцем гопака на церемонії нагородження.

Після повернення в Україну спортсмен зіткнувся з фактом побутового расизму. Олімпійського чемпіона намагалися спровокувати на конфлікт у Києві, справа ледь не дійшла до бійки, але спортсмен стримався і не покарав свого кривдника. Невідомий образив Беленюка, назвавши його "мавпою" і поцікавився, "коли ж він поїде в свою Африку".

Зазначимо, що золота медаль Беленюку далася з величезними проблемами, спортсмен пережив низку важких травм, які не давали йому можливості повноцінно готуватися до Олімпіади і показувати результати на попередніх змаганнях. Спортсмен навіть розплакався на флеш-інтерв'ю, оскільки був переповнений емоціями. За три тижні до старту в Токіо він знову отримав важку травму і навіть роздумував, щоб відмовитися від участі на Олімпіаді в Токіо.