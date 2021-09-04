"Я не хотел уходить", - Шевченко о продлении контракта со сборной Украины

Экс-главный тренер пытался обсудить вопрос с президентом УАФ Андреем Павелко, но он не выходил на контакт ни с ним, ни с его штабом.

Бывший главный тренер сборной Украины по Футболу Андрей Шевченко заявил, что хотел бы продлить контракт с УАФ, но ни с ним, ни со штабом не связались. Об этом сообщает football.ua

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На пресс-конференции Андрей Шевченко рассказал, что они провели прекрасные 5 лет со сборной и получили огромное удовольствие. Вопрос о продлении контракта они поднимали после Евро-2020. Вернувшись в столицу, они встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, но тот ответил, что не готов обсуждать вопрос и улетел в отпуск. А на финале Евро-2020 никакого разговора о продлении контракта не было.

30 июля Шевченко написал в соцсетях о завершении контракта, но без мысли о том, чтобы уходить. Он ставил перед собой цель таким образом подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт.

"Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов. За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", — рассказал бывший главный тренер.

Ныне обязанности главного тренера выполняет Александр Петраков, который ранее возглавлял юношескую сборную Украины U-20.

Напомним, Андрей Шевченко 18 августа попрощался со сборной Украины. В День независимости Зеленский вручил Шевченко орден Ярослава Мудрого пятой степени.

В Украинской ассоциации по футболу объясняли уход Шевченко тем, что он хочет тренировать клуб.