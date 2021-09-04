"Я не хотів йти", — Шевченко про продовження контракту зі збірною України

Ексголовний тренер намагався обговорити питання з президентом УАФ Андрієм Павелком, але він не виходив на контакт ні з ним, ні з його штабом.

Колишній головний тренер збірної України з Футболу Андрій Шевченко заявив, що хотів би продовжити контракт з УАФ, але ні з ним, ні зі штабом не зв'язувались. Про це повідомляє football.ua

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На пресконференції Андрій Шевченко розповів, що вони провели прекрасні 5 років зі збірною й отримали величезне задоволення. Питання про продовження контракту вони підіймали після Євро-2020. Повернувшись до столиці, вони зустрілися з президентом УАФ Андрієм Павелком, але той відповів, що не готовий обговорювати питання і полетів у відпустку. А на фіналі Євро-2020 жодної розмови про продовження контракту не було.

30 липня Шевченко написав у соцмережах про завершення контракту, але без думки про те, щоб йти. Він ставив перед собою мету таким чином підбити підсумки після Євро-2020 і зрозуміти, чи варто продовжувати контракт.

"Я констатую факти. Я за два тижні чув дуже багато розмов і вважаю, що вболівальники, журналісти і вся громадськість повинні знати, як все відбувалося. Зараз з Павелком у нас немає контактів. За п'ять років наші контракти не мінялися. У контрактах були завжди одні і ті ж цифри. Ще раз. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі і продовжити контракт", — розповів колишній головний тренер.

Нині обов'язки головного тренера виконує Олександр Петраков, який раніше очолював юнацьку збірну України U-20.

Нагадаємо, Андрій Шевченко 18 серпня попрощався зі збірною України. У День незалежності Зеленський вручив Шевченко орден Ярослава Мудрого п'ятого ступеня.

В Українській асоціації по футболу пояснювали відхід Шевченка тим, що він хоче тренувати клуб.