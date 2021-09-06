80-летний король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Легендарный спортсмен заверил, что чувствует себя хорошо и смотрит на свое будущее после операции с оптимизмом.

Бывший игрок сборной Бразилии по футболу, трехкратный чемпион мира Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Новообразование было обнаружено врачами во время тестов. Об этом бразилец сообщил в своем Instagram.

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"Друзья, спасибо вам большое за добрые сообщения. Я благодарю бога за то, что чувствую себя очень хорошо и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье. В прошлую субботу я перенес операцию по удалению подозрительного новообразования в правой части толстой кишки. Во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе, была выявлена опухоль", — написал Пеле.

Также бывший футболист добавил, что "встретит этот матч с улыбкой на лице", с большой долей оптимизма и радости за то, что он "может жить, будучи окруженным любовью своей семьи и близких".

[ + – ] Пост Пеле, посвященный операции

Легендарному спортсмену 23 октября исполнится уже 81 год. Пеле единственный футболист, которому удалось стать трехкратным чемпионом мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. С 1956 по 1974 Пеле играл за бразильский клуб "Сантос", а завершил карьеру он уже в американской команде "Нью-Йорк Космос (1975-1977).

В 2000 году ФИФА признала Пеле и Диего Марадону, умершего в ноябре прошлого года, лучшими футболистами ХХ века.

Напомним, 31 августа Пеле сообщил, что его здоровье в порядке и он проходит плановое обследование в больнице. Тем временем СМИ утверждали, что футболист госпитализирован в частной клинике в Сан-Паулу после потери сознания.

Позже бизнес-менеджер бывшего футболиста заверил, что оснований для беспокойства за здоровья звезды мирового спорта нет.