80-річний король футболу Пеле переніс операцію з видалення пухлини

Легендарний спортсмен запевнив, що почувається добре і дивиться на своє майбутнє після операції з оптимізмом.

Колишній гравець збірної Бразилії з футболу, триразовий чемпіон світу Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насименту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Новоутворення було виявлено лікарями під час тестів. Про це бразилець повідомив у своєму Instagram.

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"Друзі, спасибі вам велике за добрі повідомлення. Я дякую Богові за те, що почуваюся дуже добре, і за те, що він дозволив доктору Фабіо і доктору Мігелю подбати про моє здоров'я. Минулої суботи я переніс операцію з видалення підозрілого новоутворення в правій частині товстої кишки. Під час тестів, про які я згадував минулого тижня, була виявлена пухлина", — написав Пеле.

Також колишній футболіст додав, що "зустріне цей матч із посмішкою на обличчі", з великою часткою оптимізму і радості за те, що він "може жити, будучи оточеним любов'ю своєї сім'ї і близьких".

[ + – ] Пост Пеле, присвячений операції

Легендарному спортсмену 23 жовтня виповниться вже 81 рік. Пеле єдиний футболіст, якому вдалося стати триразовим чемпіоном світу — в 1958, 1962 і 1970 роках. У складі збірної Бразилії він провів 92 матчі та забив 77 голів. З 1956 по 1974 Пеле грав за бразильський клуб "Сантос", а завершив кар'єру він вже в американській команді "Нью-Йорк Космос" (1975-1977).

У 2000 році ФІФА визнала Пеле і Дієго Марадону, який помер у листопаді минулого року, кращими футболістами ХХ століття.

Нагадаємо, 31 серпня Пеле повідомив, що його здоров'я в порядку і він проходить планове обстеження в лікарні. Тим часом ЗМІ стверджували, що футболіст госпіталізований у приватній клініці в Сан-Паулу після втрати свідомості.

Пізніше бізнес-менеджер колишнього футболіста запевнив, що підстав для занепокоєння щодо здоров'я зірки світового спорту немає.