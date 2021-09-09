Магучих вновь обнялась с Ласицкене после соревнований (фото)

Российская и украинская спортсменки вновь сфотографировались на этапе "Бриллиантовой лиги" после того, как выиграли золото и серебро.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поучаствовала в фотосессии после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, на котором она выиграла серебро, оставшись позади российской спортсменки Марии Ласицкене.

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Спортсменки вновь сделали совместное фото после соревнований. Серию фотографий опубликовала австралийская прыгунья Элинор Паттерсон. Украинская и российская спортсменки на ней позируют без флагов, но находятся рядом.

Отметим, что украинская и российские спортсменки эту фотографию не опубликовали в своих социальных сетях.

Напомним, что после Олимпийских игр в Токио в соцсетях вспыхнул скандал, когда Ярослава Магучих и Мария Ласицкене сфотографировались после соревнований. Спортсмены позировали, укрывшись флагами Украины и ОКР (Олимпийского комитета России), российская спортсменка тогда тоже обняла украинку на фото. В Украине атаковали спортсменку за фотографию в социальных сетях.

Позже Магучих пригласили на встречу в Министерство Обороны Украины, где провели разъяснительную беседу. Так как Магучих является действующим военнослужащим ВСУ, а российская атлетка – капитаном ВС РФ, фотография после соревнования посчиталась недопустимой.

Позже украинка объяснилась, что обнялась с российской спортсменкой на эмоциях и не думала о последствиях. Магучих была рада удачному результату на Олимпиаде и была готова обнять не только Ласицкене, но и целый мир. Также спортсменка призналась, что находится с Ласицкене в хороших и дружеских отношениях, они уже давно вместе участвуют на турнирах и подружились практически с самого детства.