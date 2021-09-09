Магучіх знову обійнялася з Ласіцкене після змагань (фото)

Російська й українська спортсменки знову сфотографувалися на етапі "Діамантової ліги" після того, як виграли золото та срібло.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії після етапу "Діамантової ліги" в Цюріху, на якому вона виграла срібло, залишившись позаду російської спортсменки Марії Ласіцкене.

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Спортсменки знову зробили спільне фото після змагань. Серію фотографій опублікувала австралійська стрибунка Елеанор Паттерсон. Українська та російська спортсменки на ній позують без прапорів, але знову російська атлетка приобнімає Ярославу Магучіх.

Зазначимо, що українська та російські спортсменки цю фотографію не опублікували в своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, що після Олімпійських ігор у Токіо в соцмережах спалахнув скандал, коли Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене сфотографувалися після змагань. Спортсменки позували, сховавшись прапорами України й ОКР (Олімпійського комітету Росії), російська спортсменка тоді теж обійняла українку на фото. В Україні атакували спортсменку за фотографію в соціальних мережах.

Пізніше Магучіх запросили на зустріч до Міністерства Оборони України, де провели роз'яснювальну бесіду. Оскільки Магучіх є чинною військовослужбовицею ЗСУ, а російська атлетка — капітаном ВС РФ, фотографія після змагання вважається неприпустимою.

Пізніше українка пояснила, що обійнялась з російською спортсменкою на емоціях і не думала про наслідки. Магучіх була рада вдалому результату на Олімпіаді та була готова обійняти не тільки Ласіцкене, а й цілий світ. Також спортсменка зізналася, що перебуває з Ласіцкене в хороших і дружніх стосунках, вони вже давно разом беруть участь на турнірах і подружилися практично із самого дитинства.