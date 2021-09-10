Магучих отреагировала на новое фото с россиянкой и посоветовала хейтерам "заняться собой"

Девушка попросила не писать о ней гадости и объяснила, почему была сделана очередная фотография с Марией Ласицкене.

Легкая атлетка Ярослава Магучих публично высказалась относительно нового скандала, который разгорелся из-за ее новой фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. На своей странице в Instagram 19-летняя спортсменка заявила, что на фото ее обнимает не Ласицкене, а представительница Австралии Никола МакДермотт.

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"С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала про себя много чего интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!", — заявила она.

Магучих отметила, что многие журналисты, когда пишет о ней, делают ошибки.

"Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную черту в высоте?", — написала спортсменка.

Комментируя фотографию, девушка заявила, что она была сделана по просьбе Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру. Россиянка выразила желание запечатлеть эти воспоминания.

Закончив свое обращение, девушка пожелала всем добра и заявила, что уходит в отпуск.

Снимок, о котором идет речь, был сделан по окончании финала сезона Бриллиантовой лиги, который проходил в Швейцарии. Там Магучих выиграла "серебро".

[ + – ] Новый снимок, где присутствуют Магучих и Ласицкене Фото: Instagram/eleanorpatterson

Фокус писал и о первом скандале с участием Магучих, который вспыхнул, когда она она и Мария Ласицкене сфотографировались после соревнований во время Токийских игр. Спортсмены позировали, укрывшись флагами Украины и Олимпийского комитета РФ, российская спортсменка тогда также обняла на фото нашу спортсменку. В Украине, однако, многим не понравилось такое фото, Магучих стала объектом критики.

Затем спортсменку пригласили на встречу в Министерство Обороны Украины, где провели разъяснительную беседу. Дело в том, что Магучих является действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины, а атлетка из РФ — капитаном Вооруженных сил России.

Позже украинка объяснилась, что обнялась с российской спортсменкой на эмоциях и не думала о последствиях.