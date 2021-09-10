Магучіх відреагувала на нове фото з росіянкою і порадила хейтерам "зайнятися собою"

Дівчина попросила не писати про неї гидоти і пояснила, чому була зроблена чергова фотографія з Марією Ласіцкене.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх публічно висловилася щодо нового скандалу, який розгорівся через її нові фотографії з росіянкою Марією Ласіцкене. На своїй сторінці в Instagram 19-річна спортсменка заявила, що на фото її обіймає не Ласіцкене, а представниця Австралії Нікола МакДермотт.

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"Із завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б висловлювати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використовуйте час з користю!" — заявила вона.

Магучіх зазначила, що багато журналістів, коли пише про неї, роблять помилки.

"Для деяких я стрибаю в довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію в висоті?" — написала спортсменка.

Коментуючи фотографію, дівчина заявила, що вона була зроблена на прохання Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар'єру. Росіянка висловила бажання відобразити ці спогади.

Закінчивши своє звернення, дівчина побажала всім добра і заявила, що йде у відпустку.

Знімок, про який йдеться, був зроблений після закінчення фіналу сезону Діамантової ліги, який проходив у Швейцарії. Там Магучіх виграла "срібло".

[ + – ] Новий знімок, де присутні Магучіх і Ласіцкене Фото: Instagram/eleanorpatterson

Фокус писав і про перший скандал за участю Магучіх, який спалахнув, коли вона вона і Марія Ласіцкене сфотографувалися після змагань під час Токійський ігор. Спортсменки позували, сховавшись прапорами України та Олімпійського комітету РФ, російська спортсменка тоді також обняла на фото нашу спортсменку. В Україні, однак, багатьом не сподобалося таке фото, Магучіх стала об'єктом критики.

Потім спортсменку запросили на зустріч до Міністерства Оборони України, де провели пояснювальну бесіду. Справа в тому, що Магучіх є чинним військовослужбовцем Збройних сил України, а атлетка з РФ — капітаном Збройних сил Росії.

Пізніше українка пояснила, що обнялась з російською спортсменкою на емоціях і не думала про наслідки.