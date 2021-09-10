Боксер Сиренко победил россиянина Устинова (видео)

26-летний украинец отправил россиянина в нокаут уже в первом раунде

В Париже состоялся боксерский бой между украинцем Владиславом Сиренко и россиянином Александром Устиновым.

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26-летний киевлянин защищал титул чемпиона по версии WBC Asia. После стартовых нескольких минут разведки, украинец пошел в атаку и мощным ударом правой рукой попал сопернику в челюсть. Этого оказалось достаточно для того, чтобы одержать досрочную победу.

Для Сиренко эта победа стала 18-й на профессиональном ринге. Украинский боксер еще не проигрывал и 15 побед одержал нокаутом.

Отметим, что Александру Устинову 44 года. В 2012 году в качестве претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, он провел бой против болгарина Кубрата Пулева, но проиграл. Перед боем против Сиренко боксер утверждал, что в этой встрече ему поможет опыт, которого не хватает украинцу.

[ + – ] Владислав Сиренко - Александр Устинов

Напомним, ранее Владислав Сиренко рассказывал Фокусу о том, как пришел в бокс и как этот вид спорта изменил его жизнь. По словам спортсмена, он начинал как кикбоксер, но затем переквалифицировался и начал боксерскую карьеру.

25 сентября состоится самый ожидаемый боксерский бой года: в Лондоне встретятся Александр Усик и Энтони Джошуа. Британец владеет поясами WBA Super, WBO, IBF и IBO, а украинец постарается отобрать эти титулы.

По словам промоутера Усика Александра Красюка, к подготовке к бою Усик — Джошуа будет привлечен и легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который уступил Джошуа весной 2017 года. Это был последний бой в карьере Владимира Кличко. К слову, Владислав Сиренко работает с бывшим тренером Кличко и Усика, американцем Джеймсом Али Баширом.