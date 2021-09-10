Боксер Сіренко переміг росіянина Устинова (відео)

26-річний українець відправив росіянина в нокаут вже в першому раунді.

У Парижі відбувся боксерський бій між українцем Владиславом Сіренком і росіянином Олександром Устиновим.

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26-річний киянин захищав титул чемпіона за версією WBC Asia. Після стартових кількох хвилин розвідки, українець пішов в атаку й потужним ударом правою рукою потрапив суперникові в щелепу. Цього виявилося достатньо для того, щоб здобути дострокову перемогу.

Для Сіренка ця перемога стала 18-ю на професійному рингу. Український боксер ще не програвав і 15 перемог здобув нокаутом.

Зазначимо, що Олександру Устинову 44 роки. У 2012 році як претендент на титул чемпіона світу за версією IBF, він провів бій проти болгарина Кубрата Пулєва, але програв. Перед боєм проти Сіренка боксер стверджував, що в цій зустрічі йому допоможе досвід, якого бракує українцеві.

[ + – ] Владислав Сіренко — Олександр Устинов

Нагадаємо, раніше Владислав Сіренко розповідав Фокусу про те, як прийшов у бокс і як цей вид спорту змінив його життя. За словами спортсмена, він починав як кікбоксер, але потім перекваліфікувався і почав боксерську кар'єру.

25 вересня відбудеться найбільш очікуваний боксерський бій року: в Лондоні зустрінуться Олександр Усик та Ентоні Джошуа. Британець володіє поясами WBA Super, WBO, IBF та IBO, а українець постарається вибороти ці титули.

За словами промоутера Усика Олександра Красюка, до підготовки до бою Усик — Джошуа буде притягнутий і легендарний український боксер Володимир Кличко, який поступився Джошуа навесні 2017 року. Це був останній бій у кар'єрі Володимира Кличка. До речі, Владислав Сіренко працює з колишнім тренером Кличка й Усика, американцем Джеймсом Алі Баширом.