Рудный карьер и съемка 100 км/ч: "Кривбасс" ярко представил новую форму (видео)

Клуб Первой лиги креативно подошел к презентации игровой формы

Футбольный клуб "Кривбасс" опубликовал видеоролик с представлением новой игровой формы команды на сезон 2021/2022.

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Клуб впечатлил своих болельщиков масштабом ролика — съемка одним кадром в рудном карьере при скорости движения камеры 100 километров в час. В презентации снимались не только футболисты клубы, но и футболистки — представительницы женской команды "Кривбасс".

"Видео пронизано глубокими смыслами, которые акцентируют внимание на принципах и философии клуба. Съемки проходили в карьере, который разрабатывает генеральный партнер клуба. Масштаб предприятия, которое покоряет природу, сила мощной техники и труд людей — это основы стабильности и успеха клуба. Футболисты и футболистки снимались вместе, что является признаком гендерного равенства. Представители Украины, Бразилии и Молдовы стоят рядом в форме с эмблемой одного клуба — и это символизирует единую крепкую семью под названием ФК "Кривбасс", — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

[ + – ] Кривбасс - новая форма

Ранее Фокус рассказывал о нестандартной презентации клубного автобуса "Кривбасса". Тогда в Кривом Роге также креативно подошли к процессу представления нового транспортного средства.

Напомним, что футбольный клуб "Кривбасс" был восстановлен по инициативе президента Украины Владимира Зеленского — ранее клуб прекратил свое существование в 2013 году. Спустя 7 лет, на базе ФК "Горняк" (Кривой Рог) "Кривбасс" был реанимирован. 26 августа 2020 года президент Украины побывал на первом матче "Кривбасса" после возрождения. По итогам сезона 2020/2021 команда получила право на повышение в классе, заняв второе место в группе Б и уступив только харьковскому "Металлисту".