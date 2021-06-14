Футбольный клуб "Кривбасс" пафосно представил новый клубный автобус (видео)
Клуб, возрожденный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, ярко презентовал новое транспортное средство
Футбольный клуб "Кривбасс" представил новый клубный автобус.
Криворожский клуб опубликовал видеоролик, в котором показал процесс создания брендированного транспортного средства и объяснил, что означает символика, нанесенная на автобус.
В июне 2020 года Владимир Зеленский поручил народному депутату от партии "Слуга Народа" Юрию Корявченкову, известному также как "Юзик", заняться вопросом возрождения футбольного клуба "Кривбасс". Это произошло во время визита президента в Новую Каховку, где городской голова Владимир Коваленко рассказал о соперничестве клуба "Энергия" с "Кривбассом". Отметим, что "Кривбасс" прекратил существование в статусе профессионального клуба в 2013 году.
20 августа 2020 было объявлено о возрождении клуба. Тогда президент Украины выразил надежду, что чемпионат Украины по футболу снова станет настоящим праздником для людей в мирной Украине, а матчи украинского класико между "Динамо" и "Шахтером", будут проходить на "Донбасс Арене" в Донецке.
Первый матч после возрождения "Кривбасс" провел 26 августа на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Соперником криворожского клуба был футбольный клуб "Черкащина". Зеленский принял участие в церемонии открытия матча, сделав символический первый удар.
В завершившемся сезоне "Кривбасс" выступал во Второй лиге чемпионата Украины по футболу. По итогам турнира криворожский клуб выборол повышение в классе — в сезоне 2021/2022 он будет выступать в Первой лиге.
Напомним, ранее в Харькове, на заполненном 40-тысячном стадионе было объявлено о возрождении футбольного клуба "Металлист". Он будет функционировать на базе футбольного клуба "Металл", который также, как и "Кривбасс", по итогам сезона выборол повышение в классе и сыграет в Первой лиге.