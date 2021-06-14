Футбольный клуб "Кривбасс" пафосно представил новый клубный автобус (видео)

Клуб, возрожденный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, ярко презентовал новое транспортное средство

Футбольный клуб "Кривбасс" представил новый клубный автобус.

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Криворожский клуб опубликовал видеоролик, в котором показал процесс создания брендированного транспортного средства и объяснил, что означает символика, нанесенная на автобус.

В июне 2020 года Владимир Зеленский поручил народному депутату от партии "Слуга Народа" Юрию Корявченкову, известному также как "Юзик", заняться вопросом возрождения футбольного клуба "Кривбасс". Это произошло во время визита президента в Новую Каховку, где городской голова Владимир Коваленко рассказал о соперничестве клуба "Энергия" с "Кривбассом". Отметим, что "Кривбасс" прекратил существование в статусе профессионального клуба в 2013 году.

20 августа 2020 было объявлено о возрождении клуба. Тогда президент Украины выразил надежду, что чемпионат Украины по футболу снова станет настоящим праздником для людей в мирной Украине, а матчи украинского класико между "Динамо" и "Шахтером", будут проходить на "Донбасс Арене" в Донецке.

Первый матч после возрождения "Кривбасс" провел 26 августа на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Соперником криворожского клуба был футбольный клуб "Черкащина". Зеленский принял участие в церемонии открытия матча, сделав символический первый удар.

В завершившемся сезоне "Кривбасс" выступал во Второй лиге чемпионата Украины по футболу. По итогам турнира криворожский клуб выборол повышение в классе — в сезоне 2021/2022 он будет выступать в Первой лиге.

Напомним, ранее в Харькове, на заполненном 40-тысячном стадионе было объявлено о возрождении футбольного клуба "Металлист". Он будет функционировать на базе футбольного клуба "Металл", который также, как и "Кривбасс", по итогам сезона выборол повышение в классе и сыграет в Первой лиге.