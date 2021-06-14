Футбольний клуб "Кривбас" пафосно представив новий клубний автобус (відео)

Клуб, контрольований колишніми колегами президента України Володимира Зеленського по студії "Квартал 95", похвалився новим автобусом.

Футбольний клуб "Кривбас" представив новий клубний автобус.

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Криворізький клуб опублікував відеоролик, в якому показав процес створення брендованого транспортного засобу та пояснив, що означає символіка, нанесена на автобус.

У червні 2020 року Володимира Зеленського доручив народному депутату від партії "Слуга Народу" Юрію Корявченкову, відомому також як "Юзік", зайнятися питанням відродження футбольного клубу "Кривбас". Це сталося під час візиту президента до Нової Каховки, де міський голова Володимир Коваленко розповів про суперництво клубу "Енергія" з "Кривбасом". Зазначимо, що "Кривбас" припинив існування в статусі професійного клубу в 2013 році.

20 серпня 2020 було оголошено про відродження клубу. Тоді президент України висловив сподівання, що чемпіонат України з футболу знову стане справжнім святом для людей в мирній Україні, а матчі українського класико між "Динамо" та "Шахтарем", будуть проходити на "Донбас Арені" в Донецьку.

Перший матч після відродження "Кривбас" провів 26 серпня на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Суперником криворізького клубу був футбольний клуб "Черкащина". Зеленський взяв участь у церемонії відкриття матчу, зробивши символічний перший удар.

У сезоні, що завершився, "Кривбас" виступав у другій лізі чемпіонату України з футболу. За підсумками турніру криворізький клуб виборов підвищення в класі — в сезоні 2021/2022 він виступатиме в Першій лізі.

Нагадаємо, раніше в Харкові, на заповненому 40-тисячному стадіоні було оголошено про відродження футбольного клубу "Металіст". Він функціонуватиме на базі футбольного клубу "Метал", який також, як і "Кривбас", за підсумками сезону виборов підвищення в класі та зіграє у Першій лізі.