Рудний кар'єр та зйомка 100 км/год: "Кривбас" яскраво представив нову форму (відео)

Клуб Першої ліги креативно підійшов до презентації ігрової форми

Футбольний клуб "Кривбас" опублікував відеоролик з представленням нової ігрової форми команди на сезон 2021/2022.

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Клуб вразив своїх уболівальників масштабом ролика — зйомка одним кадром в рудному кар'єрі при швидкості руху камери 100 кілометрів на годину. У презентації знімалися не тільки футболісти клубу, а й футболістки — представниці жіночої команди "Кривбас".

"Відео пронизано глибокими смислами, які акцентують увагу на принципах та філософії клубу. Зйомки відбувались у кар'єрі, який розробляє генеральний партнер клубу. Масштаб підприємства, яке підкорює природу, сила могутньої техніки та праця людей — це підґрунтя стабільності та успіху клубу. Футболісти та футболістки знімались разом, що є ознакою гендерної рівності. Представники України, Бразилії та Молдови стоять поруч у формі з емблемою одного клубу – і це символізує єдину міцну сім'ю під назвою ФК "Кривбас". , — йдеться в заяві клубної прес-служби.

[ + – ] Кривбас — нова форма

Раніше Фокус розповідав про нестандартну презентацію клубного автобуса "Кривбасу". Тоді у Кривому Розі також креативно підійшли до процесу представлення нового транспортного засобу.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Кривбас" був відновлений за ініціативою президента України Володимира Зеленського — раніше клуб припинив своє існування в 2013 році. Через 7 років, на базі ФК "Гірник" (Кривий Ріг) "Кривбас" було реанімовано. 26 серпня 2020 року президент України побував на першому матчі "Кривбаса" після відродження. За підсумками сезону 2020/2021 команда отримала право на підвищення в класі, посівши друге місце в групі Б і поступившись тільки харківському "Металісту".