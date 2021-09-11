По Украине построят 100 стадионов, 2 000 "активных" парков и 10 000 спортплощадок - Зеленский

Глава государства заверил, что новые объекты будут построены в рамках программы "Здоровая Украина". Она также предусматривает создание 25 "спортивных магнитов".

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря программе "Здоровая Украина" по стране появятся тысячи новых объектов для занятий спортом, в том числе 100 стадионов и 10 000 спортивных площадок. Об этом глава государства сообщил во время празднования 30-летия Национального олимпийского комитета (НОК), передает с места событий журналист Фокуса.

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"Я бы очень хотел, чтобы украинские спортсмены ощущали себя как на пьедестале почета всегда, а не три минуты раз в четыре года. Чтобы никто не имел права устраивать им травлю в соцсетях. Чтобы они чувствовали уважение. Но, знаете, это тяжело сделать в зале, в котором течет потолок, проваливается пол, сыпется штукатурка", — подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому, заявил глава государства, его команда начала восстановление спортивной инфраструктуры в стране. Зеленский сообщил, что в рамках этой инициативы по Украине реконструируют и соорудят 18 спортивных интернатов для детей-сирот, 100 детско-юношеских спортивных школ и школьные стадионы с бассейнами.

Также, заверил Зеленский, благодаря программе "Здоровая Украина" в разных регионах страны должны построить:

2 000 "активных" парков;

10 000 спортивных площадок;

19 ледовых арен;

100 стадионов;

25 "спортивных магнитов" — многофункциональных комплексов в каждом регионе страны, которые способны принимать соревнования мирового уровня.

"И сегодня мы с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом открыли в Киеве урбан-парк на ВДНХ. Уникальная площадка, которая будет не только в столице, а по всех наших больших городах Украины. Мы сделали спорт стратегическим направлением страны", — сказал Зеленский.

Отметим, корреспондент Фокуса сообщал, что в ходе этого же празднования глава государства заявил, что хочет воплотить "мечту из детства" в жизнь и договориться о проведении Олимпийских игр в Украине.

Напомним, программу "Здоровая Украина" Зеленский анонсировал в июне 2021 года. Тогда он заявлял, что хочет этой инициативой привлечь к спорту население разного возраста. Для молодежи, в частности, планировалось создавать "активные" парки и спортплощадки с онлайн-тренерами. Людей старше 55 лет, по замыслу Зеленского, благодаря этой программе будут дважды в год бесплатно обследовать.