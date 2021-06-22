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Политика Форум Зеленского "Украина 30"

Зеленский в футболке и кроссовках анонсировал программу "Здоровая Украина" (видео)

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Фото: скриншот | Зеленский на форуме "Украина 30" презентовал программу "Здоровая Украина"

В программе: "активные" парки, новые уроки физкультуры, онлайн-тренеры и обследование украинцев старшего возраста два раза в год.

Президент Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума "Украина 30" рассказал о запуске новой программы, которая получила название "Здоровая Украина". Примечательно, что глава государства появился на мероприятии в футболке и кроссовках вместо привычного костюма.

Трансляция форума "Украина 30" ведется на YouTube.

По словам Зеленского, средняя продолжительность жизни в Украине составляет 72 года, что является 115-м показателем в мире. Для исправления этой ситуации президент хочет привлечь к спорту и здоровому образу жизни разные возрастные группы населения.

В частности, для школьников собираются поменять концепцию уроков физкультуры, а их родителям расскажут, как эффективнее находить спортивные секции через онлайн-приложения. Также, по словам президента, меню в школьных столовых должны будут изменить, добавив в них больше полезных для здоровья и иммунитета компонентов.

Молодежь Зеленский надеется привлечь к спорту через создание по стране "активных" парков и спортплощадок с онлайн-тренерами.

Людей же старше 55 лет, по замыслу президента, будут бесплатно обследовать дважды в год. По словам Зеленского, около 85% смертей в Украине связаны с онкозаболеваниями и проблемами кровообращения, потому профилактика болезней должна продлевать украинцам жизнь.

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Зеленский на форуме "Украина 30" презентовал программу "Здоровая Украина"
Фото: скриншот
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Зеленский на форуме "Украина 30" презентовал программу "Здоровая Украина"
Фото: скриншот

"У нас как у страны еще много дел, которые мы обязательно должны сделать. Для этого мы должны быть здоровыми и жить долго. Наверное, вы слышали фразу "здоровье — это еще не все, но без него это все — ничто". Начинаем всей страной, будем здоровы", — резюмировал Зеленский.

Трансляция форума "Украина 30"

Отметим, ранее президент неоднократно демонстрировал, как занимается спортом. Так, в начале июня Зеленский опубликовал снимок из спортзала с подписью "у каждого свои "блинчики" на завтрак". В апреле он выложил селфи на фоне брусьев в Авдеевке. Снимок из спортзала президент опубликовал и 25 января на свой 43-й день рождения.