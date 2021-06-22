Зеленський у футболці і кросівках анонсував програму "Здорова Україна" (відео)

У програмі: "активні" парки, нові уроки фізкультури, онлайн-тренери та обстеження українців старшого віку два рази на рік.

Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30" розповів про запуск нової програми, яка отримала назву "Здорова Україна". Примітно, що глава держави зʼявився на заході у футболці і кросівках замість звичного костюма.

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Трансляція форуму "Україна 30" ведеться на YouTube.

За словами Зеленського, середня тривалість життя в Україні становить 72 роки, що є 115-м показником у світі. Для виправлення цієї ситуації президент хоче залучити до спорту і здорового способу життя різні вікові групи населення.

Зокрема, для школярів збираються змінити концепцію уроків фізкультури, а їхнім батькам розкажуть, як ефективніше знаходити спортивні секції через онлайн-додатки. Також, за словами президента, меню в шкільних їдальнях повинні будуть змінити, додавши в них більше корисних для здоровʼя і імунітету компонентів.

Молодь Зеленський сподівається залучити до спорту через створення по країні "активних" парків і спортмайданчиків з онлайн-тренерами.

Людей же старше 55 років, за задумом президента, будуть безкоштовно обстежувати двічі на рік. За словами Зеленського, близько 85% смертей в Україні повʼязані з онкозахворюваннями та проблемами кровообігу, тому профілактика хвороб повинна продовжувати українцям життя.

[ + – ] Зеленський на форумі "Україна 30" презентував програму "Здорова Україна" Фото: скриншот

[ + – ] Зеленський на форумі "Україна 30" презентував програму "Здорова Україна" Фото: скриншот

"У нас як у країни ще багато справ, які ми обовʼязково повинні зробити. Для цього ми повинні бути здоровими і жити довго. Напевно, ви чули фразу "здоровʼя — це ще не все, але без нього це все — ніщо". Починаємо всією країною, будемо здорові", — резюмував Зеленський.

[ + – ] Трансляція форуму "Україна 30"

Зазначимо, раніше президент неодноразово демонстрував, як займається спортом. Так, на початку червня Зеленський опублікував знімок зі спортзалу з підписом "у кожного свої" млинці "на сніданок". У квітні він виклав селфі на тлі брусів в Авдіївці. Знімок зі спортзалу президент опублікував і 25 січня на свій 43-й день народження.