По Україні побудують 100 стадіонів, 2 000 "активних" парків, і 10 000 спортмайданчиків — Зеленський

Глава держави запевнив, що нові об'єкти будуть побудовані в рамках програми "Здорова Україна". Вона також передбачає створення 25 "спортивних магнітів".

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки програмі "Здорова Україна" по країні з'являться тисячі нових об'єктів для занять спортом, в тому числі 100 стадіонів і 10 000 спортивних майданчиків. Про це глава держави повідомив під час святкування 30-річчя Національного олімпійського комітету (НОК), передає з місця подій журналіст Фокуса.

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"Я б дуже хотів, щоб українські спортсмени відчували себе як на п'єдесталі пошани завжди, а не три хвилини раз в чотири роки. Щоб ніхто не мав права влаштовувати їм травлю в соцмережах. Щоб вони відчували повагу. Але, знаєте, це важко зробити в залі, в якому тече стеля, провалюється підлога, сиплеться штукатурка", — підкреслив Зеленський.

Саме тому, заявив глава держави, його команда почала відновлення спортивної інфраструктури в країні. Зеленський повідомив, що в рамках цієї ініціативи по Україні реконструюють і спорудять 18 спортивних інтернатів для дітей-сиріт, 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкільні стадіони з басейнами.

Також, запевнив Зеленський, завдяки програмі "Здорова Україна" в різних регіонах країни повинні побудувати:

2 000 "активних" парків;

10 000 спортивних майданчиків;

19 льодових арен;

100 стадіонів;

25 "спортивних магнітів" — багатофункціональних комплексів в кожному регіоні країни, які здатні приймати змагання світового рівня.

"І сьогодні ми з главою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом відкрили в Києві урбан-парк на ВДНГ. Унікальний майданчик, який буде не тільки в столиці, а й по всіх наших великих містах України. Ми зробили спорт стратегічним напрямком країни", — сказав Зеленський.

Відзначимо, кореспондент Фокуса повідомляв, що в ході цього ж святкування глава держави заявив, що хоче втілити "мрію з дитинства" в життя і домовитися про проведення Олімпійських ігор в Україні.

Нагадаємо, програму "Здорова Україна" Зеленський анонсував у червні 2021 року. Тоді він заявляв, що хоче цією ініціативою залучити до спорту населення різного віку. Для молоді, зокрема, планувалося створювати "активні" парки та спортмайданчики з онлайн-тренерами. Людей старше 55 років, за задумом Зеленського, завдяки цій програмі будуть двічі на рік безкоштовно обстежувати.