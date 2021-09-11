"Мрія з дитинства": Зеленський хоче провести Олімпійські ігри в Україні (відео)

Президент назвав проведення Олімпіади в Києві "дуже складним завданням", проте запевнив, що його команда точно спробує це зробити.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде домагатися проведення спортивних Олімпійських ігор в Києві. Про це глава держави сказав 11 вересня, в ході святкування 30-річчя Національного олімпійського комітету (НОК), повідомляє з місця подій журналіст Фокуса.

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"Швидше, вище, сильніше разом. Ми віримо, що разом ми дійсно досягнемо своєї мрії. Мрія, велика мрія, впевнений, є у кожного з дитинства. І ця мрія — Олімпіада в Україні", — поділився Володимир Зеленський.

Президент заявив, що Україна заслуговує на те, щоб стати господаркою Олімпійських ігор. Втім, зазначив глава держави, це дуже складне завдання.

"Але в такі моменти я завжди згадую слова важкоатлетів. Вони кажуть, що піти й спробувати щось підняти завжди нелегко. Легко не спробувати й піти. Тому щодо Олімпійських ігор ми спробуємо. Точно спробуємо", — підкреслив Зеленський.

[ + – ] Зеленський хоче провести Олімпійські ігри в Україні Фото: прес-служба ОП

Про бажання провести Олімпійські ігри в Україні глава держави говорив і під час спільного брифінгу з головою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом, який відбувся раніше 11 вересня. Тоді Зеленський повідомив, що має намір підняти це питання в ході розмови з керівником МОК.

[ + – ] Зеленський заявив, що хоче проведення Олімпійських ігор в Україні

Зауважимо, Олімпійські ігри 2024 року пройдуть в Парижі (Франція). Столицею спортивних змагань 2028 року же стане Лос-Анджелес (США).

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 року відбулися влітку 2021 року в Токіо (Японія). Причиною перенесення дати змагань стала пандемія коронавірусу. На тих Іграх українські спортсмени завоювали 19 медалей. На Паралімпіаді ж в Токіо Україна отримала аж 98 медалей, опинившись на 6 місці в загальному турнірному заліку.