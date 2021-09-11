"Мечта из детства": Зеленский хочет провести Олимпийские игры в Украине (видео)

Президент назвал проведение Олимпиады в Киеве "очень тяжелой задачей", однако заверил, что его команда точно попробует ее выполнить.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться проведения спортивных Олимпийских игр в Киеве. Об этом глава государства сказал 11 сентября, в ходе празднования 30-летия Национального олимпийского комитета (НОК), сообщает с места событий журналист Фокуса.

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"Быстрее, выше, сильнее вместе. Мы верим, что вместе мы действительно достигнем своей мечты. Мечта, большая мечта, уверен, есть у каждого с детства. И эта мечта — Олимпиада в Украине", — поделился Владимир Зеленский.

Президент заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать хозяйкой Олимпийских игр. Впрочем, отметил глава государства, это очень сложная задача.

"Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов. Они говорят, что пойти и попробовать что-то поднять всегда нелегко. Легко не попытаться и пойти. Потому касательно Олимпийских игр мы попробуем. Точно попробуем", — подчеркнул Зеленский.

О желании провести Олимпийские игры в Украине глава государства говорил и во время совместного брифинга с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, который состоялся ранее 11 сентября. Тогда Зеленский сообщил, что намерен поднять этот вопрос в ходе разговора с руководителем МОК.

[ + – ] Зеленский заявил, что хочет проведения Олимпийских игр в Украине

Отметим, Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция). Столицей спортивных соревнований 2028 года же станет Лос-Анджелес (США).

Напомним, Олимпийские игры 2020 года состоялись летом 2021 года в Токио (Япония). Причиной переноса даты соревнований стала пандемия коронавируса. На тех Играх украинские спортсмены завоевали 19 медалей. На Паралимпиаде же в Токио Украина получила аж 98 медалей, оказавшись на 6 месте в общем турнирном зачете.