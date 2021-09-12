У российской теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

Спортсменка отправилась на ужин с супругом, забыв включить в квартире сигнализацию. Проникнувшие в дом воры забрали золотую и серебряную медали, а также другие драгоценности.

В квартиру теннисистки Елены Весниной в Московской области проникли неизвестные и украли ее олимпийские медали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саму теннисистку.

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По словам спортсменки, злоумышленники взломали дверь в квартиру, а затем и сейф, где находились награды.

"Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф", — сказала Веснина.

Перед выходом на ужин супружеская пара забыла включить сигнализацию, потому полиция не сумела помочь в решении ситуации. Пока что точно не известно, какой ущерб нанесли грабители. Помимо медалей, они украли драгоценности.

После случившегося Веснина обратилась к правоохранителям с заявлением, полиция осматривает дом.

В ГУ Министерства внутренних дел в Московской области журналистам подтвердили факт хищения.

Кто такая Елена Веснина

Елена Веснина — российская теннисистка, которая родилась во Львове в Украинской ССР, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

В 2016 году в паре с Екатериной Макаровой стала Олимпийской чемпионкой, а на Токийских играх в 2020 году в миксте с Асланом Карацевым получила серебряную медаль. Одержала победу в трех турнирах Большого шлема в парном разряде. Двенадцать раз становилась финалисткой турнира Большого шлема.

Как сообщалось ранее, в Одессе на рынке обокрали депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александра Гайду. Карманный вор украл у политика кошелек с наличными в сумме 6,5 тысячи гривен.

Также мы писали о том, как депутата из фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко обокрали в поезде "Укрзализныци". Злоумышленники присвоили себе 20 тысяч гривен и банковские карты.