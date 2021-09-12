У російської тенісистки Олени Весніної вкрали олімпійські медалі

Спортсменка вирушила на вечерю з чоловіком, забувши включити в квартирі сигналізацію. Злодії, що проникли до квартири, забрали золоту та срібну медалі, а також інші дорогоцінності.

У квартиру тенісистки Олени Весніної в Московській області проникли невідомі і вкрали її олімпійські медалі. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на саму тенісистку.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами спортсменки, зловмисники зламали двері в квартиру, а потім і сейф, де знаходилися нагороди.

"Ми були з чоловіком на вечері і повернулися додому, [виявили, що] вкрали обидві олімпійські медалі — золоту і срібну, дорогоцінності, зламали сейф", — сказала Весніна.

Перед виходом на вечерю подружня пара забула включити сигналізацію, тому поліція не змогла допомогти у вирішенні ситуації. Поки що точно не відомо, яких збитків завдали грабіжники. Окрім медалей, вони вкрали коштовності.

Після того, що сталося, Весніна звернулася до правоохоронців із заявою, поліція оглядає будинок.

В ГУ Міністерства внутрішніх справ у Московській області журналістам підтвердили факт розкрадання.

Хто така Олена Весніна

Олена Весніна — російська тенісистка, яка народилася у Львові в Українській РСР, колишня перша ракетка світу в парному розряді.

У 2016 році в парі з Катериною Макаровою стала Олімпійською чемпіонкою, а на Токійський іграх в 2020 році в міксті з Асланом Карацевим отримала срібну медаль. Здобула перемогу в трьох турнірах Великого шолома в парному розряді. Дванадцять разів ставала фіналісткою турніру Великого шолома.

Як повідомлялося раніше, в Одесі на ринку обікрали депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Гайду. Кишеньковий злодій вкрав у політика гаманець з готівкою в сумі 6,5 тисячі гривень.

Також ми писали про те, як депутати з фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка обікрали в поїзді "Укрзалізниці". Зловмисники привласнили собі 20 тисяч гривень та банківські картки.