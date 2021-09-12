Конфискованное сало, чужие лыжные палки и боль за Майдан: что запомнилось олимпийцам на Играх

Воспоминаниями на годовщине создания НОК поделились как действующие спортсмены, так и олимпийцы, бравшие медали 20 и более лет назад.

На мероприятиях, посвященных 30-летию со дня основания Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, отечественные олимпийцы, выступавшие в Играх в разные годы, смогли поделиться с другими присутствующими на празднике воспоминаниями о моментах на Олимпиаде, которые запомнились им больше всего. На месте присутствовал корреспондент Фокуса.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Так, серебряная призер по биатлону на Зимних Играх в Нагано (Япония) 1998 года — Елена Петрова — вспомнила, как опаздывала на гонку и пришла буквально за считанные секунды до старта. Решив не тратить лишнее время, девушка взяла у тренера первое лыжное снаряжение, которое попалось ей на глаза, и отправилась на старт.

Затем, когда Петрова уже финишировала на втором месте, к ней подъехала партнер по команде Елена Зубрилова. Она поздравила соотечествнницу с медалью и сказала: "Может быть, хоть сейчас поменяемся лыжными палками обратно?". Как выяснилось, набор, который Петрова взяла у тренера, был не ее, и палки, которыми она воспользовалась, были на 2 см короче, чем те, которыми обычно пользовалась она. К счастью, это не стало ее препятствием к тому, чтобы завоевать медаль.

Как рассказали украинские гандболистки, в 2000 году, во время Игр в Сиднее их главный тренер Леонид Ратнер заставлял тренироваться под окнами домов в олимпийской деревне, где жили другие спортсмены.

Ныне главный тренер украинской сборной по стендовой стрельбе Николай Мильчев, завоевавший на Олимпиаде в Сиднее "золото", рассказал, как у спортсменов из Украины пограничники конфисковали 12 кг сала и краковскую колбасу. Однако некоторые запасы олимпийцы все же сумели сохранить.

В свою очередь, биатлонистка Елена Билосюк-Пидгрушная, которая в 2014 году получила "золото", рассказала, что на последнем круге во время гонок у нее практически не оставалось сил, чтобы добраться до финиша. Но в этот момент, как она сама рассказала, ее посетила мысль: "В эту минуту на Майдане в Киеве погибают люди ради свободы нашей страны". Это заставило Елену выжать из себя максимум и финишировать на первом месте.

Напомним, что по случаю юбилея (11 сентября) НОК Украины организовал масштабное мероприятие с участием первых лиц государства, президента МОК Томаса Баха и звезд украинской эстрады.

Фокус также писал о том, что руководитель НОК Украины Сергей Бубка назвал Владимира Зеленского "самым спортивным президентом в истории Украины".