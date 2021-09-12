Бубка назвал Зеленского "самым спортивным президентом Украины" (видео)

Глава НОК Украины отметил, что президент страны заботится о развитии в ней спорта и интересуется проблемами олимпийцев.

Президент Украины Владимир Зеленский является самым спортивным президентом за всю историю страны. Об этом, как сообщает Фокус, заявил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху руководитель Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка во время мероприятий в Киеве, посвященных 30-й годовщине с момента учреждения комитета.

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Помимо прочего, президент НОК рассказал, почему глава государства не встретился с украинскими спортсменами сразу, как только те вернулись из Токио.

"Президент Зеленский не встретился с олимпийцами после Игр в Токио до того момента, пока не собрал небольшой круг людей, отвечающих за спорт в стране и не сказал: "Что будем делать? Какая у нас стратегия? Что нужно сделать, чтобы в Париже у нас было больше медалей? Что нужно построить?", — рассказал Сергей Бубка.

Помимо этого, Бубка выразил благодарность Томасу Баху за то, что в 2014 году, когда в Украине началась тяжелая ситуация, связанная с агрессией РФ, Международный олимпийский комитет выделил стране помощь в размере 1 млн долларов, чтобы отечественные спортсмены могли и далее претендовать на участие в Олимпийских играх.

Примечательно, что Зеленский в самом деле неоднократно публиковал кадры того, как он занимается спортом. Например, есть видео, где Зеленский занимается плаванием. Правда было это еще до того, как он был избран в президенты — в 2017 году.

В 2019 году, уже избравшись на должность главы государства, Зеленский дал интервью изданию "Настоящее время" на тренажерах в спортзале.

В апреле 2021 года Зеленский, посетивший Авдеевку, фото на фоне местных брусьев. Президент не уточнил, занимался ли он спортом с утра или просто решил сфотографироваться, но одет он был в спортивный костюм.

А уже в августе, незадолго до Дня независимости Украины, глава государства в вышиванке принял участие в челлендже и отжался на брусьях 30 раз.

Отметим, корреспондент Фокуса сообщал, что в ходе празднования 30-летия со дня создания НОК глава государства заявил, что хочет воплотить "мечту из детства" в жизнь и договориться о проведении Олимпийских игр в Украине.