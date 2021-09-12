Бубка назвав Зеленського "самим спортивним президентом України" (відео)

Глава НОК України зазначив, що президент країни піклується про розвиток в ній спорту і цікавиться проблемами олімпійців.

Президент України Володимир Зеленський є самим спортивним президентом за всю історію країни. Про це, як повідомляє Фокус, заявив президенту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху керівник Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка під час заходів в Києві, присвячених 30-й річниці з моменту заснування комітету.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Крім іншого, президент НОК розповів, чому глава держави не зустрівся з українськими спортсменами відразу, як тільки ті повернулися з Токіо.

"Президент Зеленський не зустрівся з олімпійцями після Ігор в Токіо до того моменту, поки не зібрав невелике коло людей, що відповідають за спорт в країні, і не сказав: "Що будемо робити? Яка у нас стратегія? Що потрібно зробити, щоб в Парижі у нас було більше медалей? Що потрібно побудувати?", — розповів Сергій Бубка.

Крім цього, Бубка висловив вдячність Томасу Баху за те, що в 2014 році, коли в Україні почалася важка ситуація, пов'язана з агресією РФ, Міжнародний олімпійський комітет виділив країні допомогу в розмірі 1 млн доларів, щоб вітчизняні спортсмени могли і надалі претендувати на участь в Олімпійських іграх.

Варто зазначити, що Зеленський справді неодноразово публікував кадри того, як він займається спортом. Наприклад, є відео, де Зеленський займається плаванням. Правда було це ще до того, як він був обраний на посаду президента — в 2017 році.

У 2019, вже після обрання на посаду глави держави, Зеленський дав інтерв'ю виданню "Настоящее время" на тренажерах в спортзалі.

У квітні 2021 року Зеленський, який відвідав Авдіївку, зробив фото на тлі місцевих брусів. Президент не уточнив, чи займався він спортом з ранку або просто вирішив сфотографуватися, але одягнений він був у спортивний костюм.

А вже в серпні, незадовго до Дня незалежності України, глава держави в вишиванці взяв участь в челленджі і віджався на брусах 30 разів.

Відзначимо, кореспондент Фокусу повідомляв, що в ході святкування 30-річчя від дня створення НОК глава держави заявив, що хоче втілити "мрію з дитинства" в життя і домовитися про проведення Олімпійських ігор в Україні.