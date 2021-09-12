Конфісковане сало, чужі лижні палиці і біль за Майдан: що запам'яталося олімпійцям на Іграх

Спогадами на річниці створення НОК поділилися як діючі спортсмени, так і олімпійці, що брали медалі 20 і більше років тому.

На заходах, присвячених 30-річчю від дня заснування Національного олімпійського комітету (НОК) України, вітчизняні олімпійці, які виступали в Іграх в різні роки, змогли поділитися з іншими присутніми на святі спогадами про моменти на Олімпіаді, які запам'яталися їм найбільше. На місці був присутній кореспондент Фокусу.

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Так, срібна призерка з біатлону на Зимових Іграх в Нагано (Японія) 1998 року — Олена Петрова — згадала, як спізнювалася на гонку і прийшла буквально за лічені секунди до старту. Вирішивши не витрачати зайвий час, дівчина взяла у тренера перше лижне спорядження, яке потрапило їй на очі, і відправилася на старт.

Потім, коли Петрова вже фінішувала на другому місці, до неї під'їхала партнер по команді Олена Зубрилова. Вона привітала співвітчизницю з медаллю і сказала: "Може бути, хоч зараз поміняємося лижними палицями назад?". Як з'ясувалося, набір, який Петрова взяла у тренера, був не її, і палиці, якими вона скористалася, були на 2 см коротше, ніж ті, якими зазвичай користувалася вона. На щастя, це не стало її перешкодою до того, щоб завоювати медаль.

Як розповіли українські гандболістки, у 2000 році, під час Ігор в Сіднеї їх головний тренер Леонід Ратнер змушував тренуватися під вікнами будинків в олімпійському селі, де жили інші спортсмени.

Нині головний тренер української збірної зі стендової стрільби Микола Мільчев, який завоював на Олімпіаді в Сіднеї "золото", розповів, як у спортсменів з України прикордонники конфіскували 12 кг сала і краківську ковбасу. Однак деякі запаси олімпійці все ж зуміли зберегти.

У свою чергу, біатлоністка Олена Білосюк-Підгрушна, яка в 2014 році отримала "золото", розповіла, що на останньому колі під час гонок у неї практично не залишалося сил, щоб дістатися до фінішу. Але в цей момент, як вона сама розповіла, її відвідала думка: "У цю хвилину на Майдані в Києві гинуть люди заради свободи нашої країни". Це змусило Олену вичавити з себе максимум і фінішувати на першому місці.

Нагадаємо, що з нагоди ювілею (11 вересня) НОК України організував масштабний захід за участю перших осіб держави, президента МОК Томаса Баха і зірок української естради.

Фокус також писав про те, що керівник НОК України Сергій Бубка назвав Володимира Зеленського "самим спортивним президентом в історії України".