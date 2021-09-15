Клочкова пригласила желающих переплыть Днепр в день плавания

Многократная олимпийская чемпионка бросила челлендж киевлянам, которые любят плавать.

Четырехкратная украинская олимпийская чемпионка Яна Клочкова в своих соцсетях организовала сбор желающих переплыть вместе с ней реку Днепр.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Челлендж посвящен 30-летию Независимости Украины и дню плавания, который будет отмечаться 16 сентября.

Клочкова назначила встречу на 12.00 на Почтовой площади.

"Всех смелых, спортивных и отважных приглашаю", – написала Яна Клочкова в Facebook.

Спустя сутки, сегодня, 15 сентября, Яна Клочкова еще раз напомнила о флешмобе для своих подписчиков. По словам организаторов заплыва, это событие может войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Свое участие в заплыве также подтвердили украинские селебрити – в заплыве точно поучаствуют певец Монатик, бывший боксер Вячеслав Узелков, Василий Вирастюк, а также многие другие бизнесмены и знаменитости.

В комментарии Яне Клочковой написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл, которая недавно отказалась от украинского гражданства и отметила, что хотела бы поучаствовать, но ждет, когда Днепр замерзнет, чтобы преодолеть его на коньках.

[ + – ] Оксана Баюл согласилась поучаствовать, но с одним условием Фото: Скриншот

Идею Яны Клочковой хорошо поддержали в комментариях. Люди хвалят олимпийскую чемпионку за идею и поддерживают теплыми словами: "Наша Харьковчанка,наша чемпионка!Золотая рыбка!", "Яночка, желаю тебе удачи, и еще много много рекордов в жизни", "Супер затея! Яна желаю Вам здоровья и многих побед еще впереди!", "Яночка, мы мысленно будем с Вами.❤️❤️❤️".

Недавно Яну Клочкову не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины, что ее очень огорчило. Также сообщалось, что украинская олимпийская чемпионка 1994 года в фигурном катании Оксана Баюл приняла решение отказаться от украинского гражданства.