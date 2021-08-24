"Страна теряет чемпионов": Яна Клочкова возмутилась отсутствием приглашения на День независимости

Чемпионка по плаванию заявила, что вплоть до 2019 года ее всегда звали на торжества, однако последние два года этого не происходит.

Украинская спортсменка Яна Клочкова, которая четыре раза побеждала в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх и стала самой титулованной отечественной спортсменкой, заявила, что ее не пригласили на мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине независимости Украины. Соответствующую публикацию 39-летняя пловчиха разместила на своей странице в Facebook.

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"Каждый раз, меня приглашали на празднование и я была рада разделить этот день вместе с теми людьми, которые также, как и я когда-то прославили нашу страну на международной арене. Последние два года этого почему-то не происходит. Может мои медали и медали многих других спортсменов потускнели?", — написала она.

По словам Клочковой, ее не пригласили также на проводы национальной сборной на Олимпиаду в Токио.

"Поступая так с многими именитыми спортсменами Украины, страна теряет своих чемпионов", — написала пловчиха в соцсети.

По ее словам, среди спортсменов много тех, кто не может имеет возможности быть полезным для Украины, а потом вынуждены покидать и представлять уже другие страны.

"Главная причина, по которой это происходит — в нашем государстве не считают необходимым привлекать наших спорсменов к участию в важных событиях, к разработке различных спортивных программ, не привлекают в качестве советников и помощников. Туда, где этот опыт может быть полезен и важен для страны", — отметила она.

Завершила свой пост Клочкова словами о том, что "чиновники в нашей стране временны, а олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены —навсегда".

Отметим, утром 24 августа в центре Киева состоялся военный парад, в ходе которого были продемонстрированы новейшие образцы вооружения и техники украинских сил безопасности и обороны. Затем состоялся Марш защитников Украины, в котором приняли участие ветераны войны с Россией.

Также сообщалось, что украинская олимпийская чемпионка 1994 года в фигурном катании Оксана Баюл приняла решение отказаться от украинского гражданства.