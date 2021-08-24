"Країна втрачає чемпіонів": Яна Клочкова обурилася відсутністю запрошення на День незалежності

Чемпіонка з плавання заявила, що аж до 2019 року її завжди звали на урочистості, однак останні два роки цього не відбувається.

Українська спортсменка Яна Клочкова, яка чотири рази перемагала у змаганнях з плавання на Олімпійських іграх і стала найбільш титулованою вітчизняної спортсменкою, заявила, що її не запросили на заходи, приурочені до 30-ї річниці незалежності України. Відповідну публікацію 39-річна плавчиня розмістила на своїй сторінці в Facebook.

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"Кожного разу, мене запрошували на святкування і я була рада розділити цей день разом з тими людьми, які також, як і я колись прославили нашу країну на міжнародній арені. Протягом останніх двох років цього чомусь не відбувається. Може мої медалі і медалі багатьох інших спортсменів потьмяніли?", — написала вона.

За словами Клочкової, її не запросили також на проводи національної збірної на Олімпіаду в Токіо.

"Роблячи так з багатьма іменитими спортсменами України, країна втрачає своїх чемпіонів", — написала плавчиха в соцмережі.

За її словами, серед спортсменів багато тих, хто не може має можливості бути корисним для України, а потім змушені залишати її і представляти вже інші країни.

"Головна причина, за яку це відбувається — в нашій державі не вважають за необхідне залучати наших спорсменов до участі у важливих подіях, до розробки різних спортивних програм, не залучають в якості радників і помічників. Туди, де цей досвід може бути корисний і важливий для країни", — зазначила вона.

Завершила свій пост Клочкова словами про те, що "чиновники в нашій країні тимчасові, а олімпійські чемпіони та видатні спортсмени -навсегда".

Відзначимо, вранці 24 серпня в центрі Києва відбувся військовий парад, в ході якого були продемонстровані новітні зразки озброєння і техніки українських сил безпеки і оборони. Потім відбувся Марш захисників України, в якому взяли участь ветерани війни з Росією.

Також повідомлялося, що українська олімпійська чемпіонка 1994 року в фігурному катанні Оксана Баюл прийняла рішення відмовитися від українського громадянства.