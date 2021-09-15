Клочкова запросила охочих перепливти Дніпро в день плавання

Багаторазова олімпійська чемпіонка кинула челлендж киянам, які люблять плавати.

Чотириразова українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова в своїх соціальних мережах організувала збір охочих перепливти разом із нею річку Дніпро.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Челлендж присвячений 30-річчю Незалежності України і Дню плавання, який відзначатимуть 16 вересня.

Клочкова призначила зустріч на 12:00 на Поштовій площі.

"Всіх сміливих, спортивних і відважних запрошую", — написала Яна Клочкова в Facebook.

Через добу, сьогодні, 15 вересня, Яна Клочкова ще раз нагадала про флешмоб для своїх підписників. За словами організаторів запливу, ця подія може увійти до Книги рекордів Гіннесса.

Свою участь у запливі також підтвердили українські селебріті — в запливі точно візьмуть участь співак Монатік, колишній боксер В'ячеслав Узелков, Василь Вірастюк, а також багато інших бізнесменів і знаменитостей

У коментарі Яні Клочковій написала олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл, яка недавно відмовилася від українського громадянства, і зазначила, що хотіла б взяти участь, але чекає, коли Дніпро замерзне, щоб подолати його на ковзанах.

[ + – ] Оксана Баюл погодилася взяти участь, але з однією умовою Фото: Скриншот

Ідею Яни Клочкової добре підтримали в коментарях. Люди хвалять олімпійську чемпіонку за ідею та підтримують теплими словами: "Наша харків'янка, наша чемпіонка! Золота рибка!", "Яночко, бажаю тобі удачі і ще багато багато рекордів у житті", "Супер затія! Яна бажаю Вам здоров'я і багатьох перемог ще попереду!", "Яночка, ми подумки будемо з Вами.❤️❤️❤️".

Нещодавно Яну Клочкову не запросили на святкування 30-річчя Незалежності України, що її дуже засмутило. Також повідомлялося, що українська олімпійська чемпіонка 1994 року в фігурному катанні Оксана Баюл прийняла рішення відмовитися від українського громадянства.