Украинский клуб может усилиться игроком с опытом игры в АПЛ

28-летний англичанин, игравший в самой богатой лиге мира, вскоре приедет в Украину.

Харьковский "Металлист", выступающий в первой лиге Украины, близок к подписанию 28-летнего англичанина Кадима Харриса, сообщает Meta-ratings.com.ua.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным источника, лидер первой лиги Украины вскоре объявит о заключении контракта с футболистом. Харрис играет на позиции правого и левого вингера и выступал ранее за "Кардифф" в АПЛ – англичанин провел за клуб из Уэльса 13 матчей в английской премьер-лиги и забил один гол.

В прошлом сезоне Харрис выступал в Чемпионшипе за "Шеффилд Уэнсдей" и был игроком основного состава, поучаствовав в 41 матче в сезоне.

В харьковский "Металлист" футболист перейдет на правах свободного агента, т.е харьковский клуб не заплатит за футболиста его предыдущему работодателю.

Харьковский "Металлист" лидирует в первой лиге Украины – это вторая по силе лига украинского футбола, победив во всех встречах нового сезона кроме последнего матча с "Полесьем", когда была зафиксирована ничья. Несмотря на это, харьковский клуб единолично возглавляет Первую лигу Украины и, скорее всего, в следующем сезоне будет уже выступать в самом сильном дивизионе Украины – украинской премьер-лиге.

Ранее Фокус рассказывал, что в Лиге, в которой играл Харрис, футболиста ударили по ногам и это осталось безнаказанным. Игрока грубо сбили прямо во время матча, но рефери встречи решил не удалять его обидчика, показав лишь желтую карточку. Видео стало вирусным в интернете, поскольку нарушение правил выглядело очень грубым, и набрало более 7 миллионов просмотров за два дня.