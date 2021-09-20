Український клуб може посилитися гравцем з досвідом гри в АПЛ

28-річний англієць, який грав у найбагатшій лізі світу, незабаром приїде в Україну.

Харківський "Металіст", який виступає в першій лізі України, близький до підписання 28-річного англійця Кадіма Гарріса, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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За даними джерела, лідер першої ліги України незабаром оголосить про підписання контракту з футболістом. Гарріс грає на позиції правого та лівого вінгера і виступав раніше за "Кардіфф" в АПЛ — англієць провів за клуб з Вельсу 13 матчів в англійській прем'єр-лізі й забив один гол.

У минулому сезоні Гарріс виступав в Чемпіоншипі за "Шеффілд Венсдей" і був гравцем основного складу, взявши участь в 41 матчі в сезоні.

У харківський "Металіст" футболіст перейде на правах вільного агента, тобто харківський клуб не заплатить за футболіста його попередньому роботодавцю.

Харківський "Металіст" лідирує в першій лізі України — це друга за силою ліга українського футболу, перемігши в усіх зустрічах нового сезону, крім останнього матчу з "Поліссям", коли була зафіксована нічия. Незважаючи на це, харківський клуб одноосібно очолює Першу лігу України і, швидше за все, в наступному сезоні буде вже виступати в найсильнішому дивізіоні України — українській прем'єр-лізі.

Раніше Фокус розповідав, що в Лізі, в якій грав Гарріс, футболіста вдарили по ногах, і це залишилося безкарним. Гравця грубо збили прямо під час матчу, але рефері зустрічі вирішив не видаляти його кривдника, показавши лише жовту картку. Відео стало вірусним в інтернеті, оскільки порушення правил виглядало дуже грубим, і набрало понад 7 мільйонів переглядів за два дні.