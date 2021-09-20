"Энтони, привет. Я здесь": Усик прилетел в Британию и обратился к Джошуа (видео)

Украинский боксер обратился к своему будущему сопернику и дал понять, что он физически готов к поединку, который состоится уже на этих выходных.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик прилетел в Великобританию перед боем с чемпионом по версии WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который состоится в ночь с 25 на 26 сентября. Об этом свидетельствует пост с интервью телеканалу Sky Sports, размещенный в аккаунте промо-группы Усика K2 Promotions.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На вопрос журналиста о том, успел ли Усик набрать перед поединком больший вес, чем у Джошуа, украинский спортсмен ответил: "А по мне не видно?".

"Энтони, привет. Я здесь", — обратился потом Усик к своему будущему сопернику.

[ + – ] Интервью с Александром Усиком

Ранее Фокус сообщал, что бой Усика с Джошуа пройдет на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур", в Украине поединок будет транслировать стриминговая платформа MEGOGO.

При этом в первый раз в своей карьере украинский спортсмен не является фаворитом боя. Букмекеры принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 3, а на победу Джошуа 1,42.

В свою очередь промоутер украинского боксера Александр Красюк ранее уверял, что волнения у Усика перед боем на территории соперника не возникает и он готов к будущему поединку.