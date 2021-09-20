"Ентоні, привіт. Я тут": Усик прилетів до Британії і звернувся до Джошуа (відео)

Український боксер звернувся до свого майбутнього суперника і дав зрозуміти, що він фізично готовий до поєдинку, який відбудеться вже на цих вихідних.

Український боксер у надважкій вазі Олександр Усик прилетів до Великобританії перед боєм з чемпіоном за версією WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, який відбудеться в ніч із 25 на 26 вересня. Про це свідчить пост з інтерв'ю телеканалу Sky Sports, розміщений в акаунті промо-групи Усика K2 Promotions.

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На питання журналіста про те, чи встиг Усик набрати перед поєдинком більшу вагу, ніж у Джошуа, український спортсмен відповів: "А по мені не видно?".

"Ентоні, привіт. Я тут", — звернувся потім Усик до свого майбутнього суперника.

[ + – ] Інтерв'ю з Олександром Усиком

Раніше Фокус повідомляв, що бій Усика з Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур", в Україні поєдинок транслюватиме стрімінговая платформа MEGOGO.

При цьому вперше у своїй кар'єрі український спортсмен не є фаворитом бою. Букмекери приймають ставки на перемогу Усика з коефіцієнтом 3, а на перемогу Джошуа 1,42.

У свою чергу промоутер українського боксера Олександр Красюк раніше запевняв, що хвилювання в Усика перед боєм на території суперника не виникає і він готовий до майбутнього поєдинку.