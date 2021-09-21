"Усик рано начинает нырять в глубину": Джошуа — о предстоящем сопернике

По мнению британского боксера, Александр Усик еще не готов бороться за чемпионский титул в супертяжелом весе

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа поделился мнением об украинце Александре Усике, с которым ему предстоит выйти в ринг в ближайшую субботу, 25 сентября.

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31-летний чемпион мира по версиям WBA, WBO. IBF и IBO считает, что украинец провел слишком мало боев в супертяжелом весе, чтобы соревноваться за чемпионский титул, сообщает BBC.

"Когда Холифилд перешел в супертяжелый вес, я думаю, он провел шесть боев в супертяжелом весе, прежде чем бороться за чемпионский пояс. Усик же дрался только с двумя тяжеловесами. Он слишком рано начинает нырять в глубину. Но я желаю ему удачи — он должен верить в себя. Понимаю, что Усик хочет оказаться на вершине как можно раньше. Как говорится, лучше плыть глубоко, но пробраться туда и удержаться, чем просто ступать по воде. Ты в любом случае можешь утонуть, но можно попытаться прыгнуть в самый конец и попытаться выжить", — заключил Джошуа.

Ожидается, что бой между двумя олимпийскими чемпионами Лондона-2012 на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" увидят более 60 000 зрителей. Это будет первый крупный боксерский бой на стадионе в Великобритании с начала пандемии Covid-19.

Джошуа также поделился мнением относительно своей физической формы.

"Честно говоря, я провел много спаррингов, которые также носили физический характер: соперники много толкались и защищались. Я выполнял тяжелую работу с мешком, так что, возможно, я просто теряю вес", — сказал он.

"Физические преимущества — это важно, но это не делает самого высокого человека в мире чемпионом мира в супертяжелом весе. Вы должны обладать умственными способностями, чтобы делать то, что вы делаете. Он выходит на ринг уверенным, и я тоже. В боксе нужно быть агрессивным и выбить из соперника уверенность в себе. Это легко смотреть на YouTube и смотреть со стороны, но до тех пор, пока вы не окажетесь перед кем-то. Тогда это уже совершенно другая игра.

Это бокс в супертяжелом весе, и я чемпион мира в супертяжелом весе. Я не играю в игры. Я здесь, чтобы побеждать", — сказал Джошуа.

Напомним, Фокус рассказывал, где и когда смотреть бой Джошуа — Усик. Украинец уже прибыл в Великобританию и передал привет своему будущему сопернику.