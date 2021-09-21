"Усик зарано починає пірнати в глибину": Джошуа — про майбутнього суперника

На думку британського боксера, Олександр Усик ще не готовий боротися за чемпіонський титул у суперважкій вазі.

Британський боксер-суперважкоатлет Ентоні Джошуа поділився думкою про українця Олександра Усика, з яким він має вийти на ринг у найближчу суботу, 25 вересня.

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31-річний чемпіон світу за версіями WBA, WBO. IBF та IBO вважає, що українець провів дуже мало боїв у суперважкій вазі, щоб змагатися за чемпіонський титул, повідомляє BBC.

"Коли Холіфілд перейшов у суперважку вагу, я думаю, він провів шість боїв у суперважкій вазі, перш ніж боротися за чемпіонський пояс. Усик же бився тільки з двома важкоатлетами. Він занадто рано починає пірнати в глибину. Але я бажаю йому удачі — він повинен вірити в себе. Розумію, що Усик хоче опинитися на вершині якомога раніше. Як то кажуть, краще плисти глибоко, але пробратися туди й утриматися, ніж просто ступати по воді. Ти в будь-якому випадку можеш потонути, але можна спробувати стрибнути в самісінький кінець і спробувати вижити", — підсумував Джошуа.

Очікується, що бій між двома олімпійськими чемпіонами Лондона-2012 на стадіоні "Тоттенгем Готспур" побачать понад 60 000 глядачів. Це буде перший великий боксерський бій на стадіоні у Великобританії з початку пандемії Covid-19.

Джошуа також поділився думкою щодо своєї фізичної форми.

"Чесно кажучи, я провів багато спарингів, які також мали фізичний характер: суперники багато штовхалися і захищалися. Я виконував важку роботу з мішком, тож, можливо, я просто втрачаю вагу", — сказав він.

"Фізичні переваги — це важливо, але це не робить найвищу людину в світі чемпіоном світу в суперважкій вазі. Ви повинні володіти розумовими здібностями, щоб робити те, що ви робите. Він виходить на ринг впевненим, і я теж. У боксі потрібно бути агресивним і вибити із суперника впевненість у собі. Це легко дивитися на YouTube і дивитися з боку, але до тих пір, поки ви не опинитеся перед кимось. Тоді це вже зовсім інша гра.

Це бокс у суперважкій вазі, і я чемпіон світу в суперважкій вазі. Я не граю в ігри. Я тут, щоб перемагати", — сказав Джошуа.

Нагадаємо, Фокус розповідав, де і коли дивитися бій Джошуа — Усик. Українець вже прибув до Великобританії і передав привіт своєму майбутньому супернику.