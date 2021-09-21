"Самая большая угроза": Джошуа назвал главное преимущество Усика в грядущем бою (видео)

Британец уверяет, что сумел адаптироваться к особенностям соперника при помощи спаррингов с бойцами, копирующими стиль украинского спортсмена.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO, британский боксер Энтони Джошуа считает, что главная угроза, которая может исходить для него от украинца Александра Усика в грядущем бою, заключается в его стойке левши. Об этом спортсмен заявил в интервью телеканалу ESPN во вторник, 21 сентября.

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"Какая самая большая угроза, которую он несет мне на боксерском ринге? Я бы сказал, скорее всего, позиция левши. Он дрался со многими "ортодоксами" (боксерами с левосторонней стойкой — ред.), и во время тренировок для боя против левши я фактически узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и наносить контрудары. Его самая большая угроза в том, что он привык видеть таких парней, как я, на протяжении всей его карьеры. Мне пришлось тренироваться для встречи с ним последние три месяца", — сказал спортсмен.

Также Джошуа заверил, что уже успел адаптироваться к особенностям украинского боксера. Для этого он проводил спарринги против нескольких бойцов, которые копируют стиль Усика, включая Томаса Карти, Вади Камачо и Дейона Джума

В ходе общения с журналистами британец также признал, что команда Усика уверена в себе.

"Но вот, что происходит со многими — я понимаю, что легко видеть (соперника) на YouTube или смотреть (на него) со стороны. Но когда ты перед ним лицом к лицу — это совершенно другое дело. Так что 25 сентября мы увидим, в чем заключается мой дух… кто такой настоящий Джошуа", — сказал боец.

Также сегодня в Instagram Джошуа показал трейлер грядущего боя.

[ + – ] Трейлер боя Джошуа-Усик

Помимо этого бойцы сегодня провели тренировки в присутствии журналистов.

[ + – ] Тренировки Усика и Джошуа

Напомним, бой Усик-Джошуа пройдет в ночь с 25 на 26 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Транслировать поединок будет стриминговая платформа MEGOGO.

Усик за свою профессиональную карьеру успел одержать 18 побед (13 нокаутов) в 18 поединках. Джошуа за карьеру провел 25 боев, 24 из которых завершились его победой (22 нокаута), а один — поражением.

Ранее Фокус рассказывал, что сказал Усик Джошуа по прибытии в Британию.