"Найбільша загроза": Джошуа назвав головну перевагу Усика в прийдешньому бою (відео)

Британець запевняє, що зумів адаптуватися до особливостей суперника за допомогою спарингів з бійцями, які копіюють стиль українського спортсмена.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO, британський боксер Ентоні Джошуа вважає, що головна загроза, яка може виходити для нього від українця Олександра Усика в прийдешньому бою, полягає в його стійці шульги. Про це спортсмен заявив в інтерв'ю телеканалу ESPN у вівторок, 21 вересня.

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"Яка найбільша загроза, яку він несе мені на боксерському рингу? Я б сказав, швидше за все, позиція лівші. Він бився з багатьма "ортодоксами"(боксерами з лівосторонньою стійкою — ред.), і під час тренувань для бою проти лівші я фактично дізнався, де мені потрібно ставити ноги, як контролювати лівшу і завдавати контрудари. Його найбільша загроза в тому, що він звик бачити таких хлопців, як я, упродовж усієї його кар'єри. Мені довелося тренуватися для зустрічі з ним останні три місяці", — сказав спортсмен.

Також Джошуа запевнив, що вже встиг адаптуватися до особливостей українського боксера. Для цього він проводив спаринги проти кількох бійців, які копіюють стиль Усика, включаючи Томаса Карті, Ваді Камачо і Дейон Джума

У ході спілкування з журналістами британець також визнав, що команда Усика впевнена в собі.

"Але ось, що відбувається з багатьма — я розумію, що легко бачити (суперника) на YouTube або дивитися (на нього) з боку. Але коли ти перед ним віч-на-віч — це зовсім інша справа. Тому 25 вересня ми побачимо, у чому полягає мій дух ... хто такий справжній Джошуа", — сказав боєць.

Також сьогодні в Instagram Джошуа показав трейлер майбутнього бою.

[ + – ] Трейлер бою Джошуа-Усик

Крім цього, бійці сьогодні провели тренування в присутності журналістів.

[ + – ] Тренування Усика і Джошуа

Нагадаємо, бій Усик-Джошуа пройде в ніч з 25 на 26 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенхем Готспур". Транслювати поєдинок буде стримінгова платформа MEGOGO.

Усик за свою професійну кар'єру встиг здобути 18 перемог (13 нокаутів) у 18 поєдинках. Джошуа за кар'єру провів 25 боїв, 24 з яких завершилися його перемогою (22 нокаути), а один — поразкою.

Раніше Фокус розповідав, що сказав Усик Джошуа після прибуття до Британії.