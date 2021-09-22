"Суперкубок пройдет не вовремя для нас": Суркис – о матче с "Шахтером"

Президент киевского "Динамо" не хотел бы играть с донецким "Шахтером" сейчас.

Владелец чемпиона Украины киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от Суперкубка Украины с донецким "Шахтером" в интервью для телеканала "Футбол 1/2/3".

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"Я ожидаю, что матч будет конкурентным. Мне кажется, этот матч состоится не вовремя для нас – нас ждут впереди важные матчи Лиги чемпионов. Они недавно проиграли в Молдове, поэтому будут мотивированы сыграть как можно лучше и доказать свою силу. Мы лучше стартовали, сыграв первый матч вничью.

На матче будет горячо. Нам скоро играть с "Шахтером" снова и более важный матч, на кону будут важные очки в борьбе за чемпионство.

Но трофей есть трофей. Каждый хочет его выиграть, поднять кубок над своей головой, конечно, же я мечтаю об этом тоже. Хотя я его уже выигрывал, но хочу снова праздновать победу с командой. Все наши болельщики ждут от нас только победы. Мы очень сильно его ждем", – сказал президент "Динамо".

Суркис считает, что матч с "Шахтером" – не хуже по уровню ожидания, чем матчи с грандами европейского футбола.

"Украинское класико я жду не меньше, чем матчи с грандами – "Бенфикой", "Баварией" или "Барселоной", – добавил Суркис.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" состоится сегодня, 22 сентября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

На матч продано почти 20 тысяч билетов. Впервые в истории Суперкубок Украины играется посредине сезона, а не перед стартом нового чемпионата, как это было всегда. Более того, матч выпал между важными встречами для обеих команд в групповом турнире Лиги чемпионов. Вскоре также футболисты отправятся в расположение сборных для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира.