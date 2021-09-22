Треть стадиона: на матч "Шахтер" - "Динамо" продано почти 20 тысяч билетов

Стало известно, сколько людей посетит матч за Суперкубок Украины по футболу

В среду, 22 сентября, в 21:00 на киевском стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Соперники разыграют Суперкубок Украины по футболу.

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Как стало известно Фокусу, по состоянию на вечер 21 сентября на этот матч было реализовано 19 100 билетов, без учета пригласительных.

При этом, в продаже остаются билеты всех ценовых категорий. Их цена стартует от 200 гривен, а самые дорогие билеты на центральные сектора обойдутся в 2000 гривен.

Матч за Суперкубок Украины проводится в 18-й раз. "Динамо" выигрывало этот трофей 9 раз, а футболисты "Шахтера" поднимали Суперкубок над головой на один раз меньше киевлян.

С 2015 года изменился формат участников матча за Суперкубок Украины. Базовый принцип остался тем же — в матче участвуют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны. Но в случае, если и чемпионат, и Кубок выиграла одна команда, то ранее ее соперником по Суперкубку становился финалист Кубка Украины. Начиная с 2015-го эту норму изменили: теперь в таком случае вторым участником матча становится серебряный призер чемпионата. Поскольку по итогам сезона 2020/2021 чемпионом и обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо". "Шахтер" занял второе место в УПЛ, отпустив соперника на 11 очков.

Ранее Фокус рассказывал, где смотреть матч за Суперкубок Украины. К этой игре обе команды подходят с кадровыми проблемами. В частности, Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на бразильцев Фернандо и Дентиньо, голкипера Анатолия Трубина, полузащитника Евгения Коноплянку и форварда Жуниора Мораеса. У "Динамо" долгое время вне игры остаются Артем Беседин и Денис Попов, а также из-за коронавируса не тренируется с командой новичок Эрик Рамирес.