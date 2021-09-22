Треть стадиона: на матч "Шахтер" - "Динамо" продано почти 20 тысяч билетов
Стало известно, сколько людей посетит матч за Суперкубок Украины по футболу
В среду, 22 сентября, в 21:00 на киевском стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Соперники разыграют Суперкубок Украины по футболу.
Как стало известно Фокусу, по состоянию на вечер 21 сентября на этот матч было реализовано 19 100 билетов, без учета пригласительных.
При этом, в продаже остаются билеты всех ценовых категорий. Их цена стартует от 200 гривен, а самые дорогие билеты на центральные сектора обойдутся в 2000 гривен.
Матч за Суперкубок Украины проводится в 18-й раз. "Динамо" выигрывало этот трофей 9 раз, а футболисты "Шахтера" поднимали Суперкубок над головой на один раз меньше киевлян.
С 2015 года изменился формат участников матча за Суперкубок Украины. Базовый принцип остался тем же — в матче участвуют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны. Но в случае, если и чемпионат, и Кубок выиграла одна команда, то ранее ее соперником по Суперкубку становился финалист Кубка Украины. Начиная с 2015-го эту норму изменили: теперь в таком случае вторым участником матча становится серебряный призер чемпионата. Поскольку по итогам сезона 2020/2021 чемпионом и обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо". "Шахтер" занял второе место в УПЛ, отпустив соперника на 11 очков.
Ранее Фокус рассказывал, где смотреть матч за Суперкубок Украины. К этой игре обе команды подходят с кадровыми проблемами. В частности, Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на бразильцев Фернандо и Дентиньо, голкипера Анатолия Трубина, полузащитника Евгения Коноплянку и форварда Жуниора Мораеса. У "Динамо" долгое время вне игры остаются Артем Беседин и Денис Попов, а также из-за коронавируса не тренируется с командой новичок Эрик Рамирес.