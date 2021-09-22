Шахтер - Динамо: где смотреть трансляцию матча за Суперкубок Украины

Гранды украинского футбола впервые сыграют между собой в сезоне 2021/2022 в рамках Суперкубка Украины

В среду, 22 сентября, состоится матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игра состоится в Киеве, на НСК "Олимпийский".

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Матч за Суперкубок Украины проводится ежегодно, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель Кубка Украины. В случае, если это один и тот же клуб, чемпион страны встречается с командой, ставшей серебряным призером чемпионата Украины. Такое правило введено с сезона 2015/2016.

Традиционно матч за Суперкубок открывает футбольный сезон в Украине, однако, в этом году было принято решение перенести игру из-за Евро-2020 на 22 сентября, на котором в составе сборной Украины было задействовано большое количество футболистов "Шахтера" и "Динамо".

На данный момент сыграно 17 матчей за Суперкубок Украины. Этот титул выигрывали только "Динамо" и "Шахтер": в активе киевлян 9 побед, у "горняков" — 8. Всего за всю историю проведения Суперкубка Украины за него боролись шесть клубов. Помимо "Шахтера" и "Динамо" это полтавская "Ворскла" (2009), симферопольская "Таврия" (2010), донецкий "Металлург" (2012) и одесский "Черноморец" (2013).

"Шахтер" — "Динамо": составы команд

Чемпион и обладатель Кубка Украины против "Шахтера" сыграет оптимальным составом. Мирча Луческу не может рассчитывать на травмированных Дениса Попова и Артема Беседина, а также Эрика Рамиреса, который продолжает бороться с COVID-19. Что касается "Шахтера", то в заявку на игру не попали бразильские полузащитники Фернандо и Дентиньо. Не сыграет и Анатолий Трубин, который вернется к занятиям в общей группе только 23 сентября. Вместе с ним в лазарете донецкого клуба пока остаются Жуниор Мораес и Евгений Коноплянка.

Билеты на матч "Шахтер" — "Динамо"

Цены на билеты на матч за Суперкубок Украины стартуют от 200 гривен. Стоимость самых дорогих пропусков на матч — 2000 гривен. Как стало известно Фокусу, по состоянию на вечер 21 сентября было продано 19 100 тикетов. Купить билеты на Суперкубок Украины можно на сайте официального партнера УПЛ.

[ + – ] Схема и стоимость билетов на Суперкубок Украины 2021 Фото: esport.in.ua

Где смотреть матч "Шахтер" — "Динамо"

Матч за Суперкубок Украины 2021 начнется в 21:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию этого противостояния осуществит телеканал "Футбол 1". Вместе с тем, трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо" покажут в США, Канаде, Великобритании и Польше по системе pay-per-view. Стоимость просмотра матча в этих странах составит 5 долларов США.

Прогноз на матч

Букмекеры считают шансы команд на победу равными. При этом, коэффициенты на матч "Шахтер" — "Динамо" достаточно высокие — угадав исход встречи, вы можете удвоить, а то и утроить поставленную сумму.

Контора Победа Шахтера Ничья Победа Динамо Vbet 2.84 3.34 2.79 Parimatch 2.70 3.15 2.70 FavBet 2.71 3.55 2.73

Напомним, ранее корреспондент Фокуса побывал на открытой тренировке "Шахтера" перед матчем за Суперкубок Украины. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби заявил, что ему не понравилось судейство в матче чемпионата Украины "Динамо" — "Александрия", а также отметил прогресс молодых футболистов "Шахтера".