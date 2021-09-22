"Шахтар" — "Динамо": де дивитися трансляцію матчу за Суперкубок України

Гранди українського футболу вперше зіграють між собою в сезоні 2021/2022 в межах Суперкубка України

У середу, 22 вересня, відбудеться матч за Суперкубок України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо". Гра відбудеться в Києві, на НСК "Олімпійський".

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Матч за Суперкубок України відбувається щорічно, в ньому зустрічаються переможець чемпіонату і володар Кубка України. У разі, якщо це один і той же клуб, чемпіон країни зустрічається з командою, яка стала срібним призером чемпіонату України. Таке правило введено з сезону 2015/2016.

Традиційно матч за Суперкубок відкриває футбольний сезон в Україні, однак у цьому році було прийнято рішення перенести гру через Євро-2020 на 22 вересня, на якому в складі збірної України була задіяна велика кількість футболістів "Шахтаря" та "Динамо".

Наразі зіграно 17 матчів за Суперкубок України. Цей титул вигравали тільки "Динамо" і "Шахтар": в активі киян 9 перемог, у "гірників" — 8. Всього за всю історію проведення Суперкубка України за нього боролися шість клубів. Крім "Шахтаря" і "Динамо", це полтавська "Ворскла" (2009), сімферопольська "Таврія" (2010), донецький "Металург" (2012) і одеський "Чорноморець" (2013).

"Шахтар" — "Динамо": склади команд

Чемпіон і володар Кубка України проти "Шахтаря" зіграє оптимальним складом. Мірча Луческу не може розраховувати на травмованих Дениса Попова і Артема Бєсєдіна, а також Еріка Раміреса, який продовжує боротися з COVID-19. Що стосується "Шахтаря", то в заявку на гру не потрапили бразильські півзахисники Фернандо і Дентіньйо. Не зіграє й Анатолій Трубін, який повернеться до занять у загальній групі тільки 23 вересня. Разом із ним в лазареті донецького клубу поки залишаються Жуніор Мораєс і Євген Коноплянка.

Квитки на матч "Шахтар" — "Динамо"

Ціни на квитки на матч за Суперкубок України стартують від 200 гривень. Вартість найдорожчих пропусків на матч — 2000 гривень. Як стало відомо Фокусу, станом на вечір 21 вересня було продано 19 100 квитків. Купити квитки на Суперкубок України можна на сайті офіційного партнера УПЛ.

[ + – ] Схема і вартість квитків на Суперкубок України 2021 Фото: esport.in.ua

Де дивитися матч "Шахтар" — "Динамо"

Матч за Суперкубок України 2021 почнеться о 21:00 за київським часом. Пряму трансляцію цього протистояння здійснить телеканал "Футбол 1". Разом із тим, трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо" покажуть в США, Канаді, Великобританії та Польщі за системою pay-per-view. Вартість перегляду матчу в цих країнах складе 5 доларів США.

Прогноз на матч

Букмекери вважають шанси команд на перемогу рівними. При цьому, коефіцієнти на матч "Шахтар" — "Динамо" досить високі — вгадавши результат зустрічі, ви можете подвоїти, а то й потроїти поставлену суму.

Контора Победа Шахтера Ничья Победа Динамо Vbet 2.84 3.34 2.79 Parimatch 2.70 3.15 2.70 FavBet 2.71 3.55 2.73

Нагадаємо, раніше кореспондент Фокуса побував на відкритому тренуванні "Шахтаря" перед матчем за Суперкубок України. Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі заявив, що йому не сподобалося суддівство в матчі чемпіонату України "Динамо" — "Олександрія", а також відзначив прогрес молодих футболістів "Шахтаря".