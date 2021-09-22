Третина стадіону: на матч "Шахтар" — "Динамо" продано майже 20 тисяч квитків

Стало відомо, скільки людей відвідає матч за Суперкубок України з футболу

У середу, 22 вересня, о 21:00 на київському стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться матч між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо". Суперники розіграють Суперкубок України з футболу.

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Як стало відомо Фокусу, станом на вечір 21 вересня на цей матч було реалізовано 19 100 квитків, без урахування запрошень.

При цьому, у продажу залишаються квитки всіх цінових категорій. Їхня ціна стартує від 200 гривень, а найдорожчі квитки на центральні сектори обійдуться у 2000 гривень.

Матч за Суперкубок України проводиться 18-й раз. "Динамо" вигравало цей трофей 9 разів, а футболісти "Шахтаря" піднімали Суперкубок над головою на один раз менше за киян.

З 2015 року змінився формат учасників матчу за Суперкубок України. Базовий принцип залишився тим же — у матчі беруть участь переможець чемпіонату і володар Кубку країни. Але в разі, якщо і чемпіонат, і Кубок виграла одна команда, то раніше її суперником із Суперкубку ставав фіналіст Кубку України. Починаючи з 2015-го цю норму змінили: тепер у такому випадку другим учасником матчу стає срібний призер чемпіонату. Оскільки за підсумками сезону 2020/2021 чемпіоном і володарем Кубку України стало київське "Динамо". "Шахтар" посів друге місце в УПЛ, відпустивши суперника на 11 очок.

Раніше Фокус розповідав, де дивитися матч за Суперкубок України. До цієї гри обидві команди підходять з кадровими проблемами. Зокрема, Роберто Де Дзербі не зможе розраховувати на бразильців Фернандо і Дентіньйо, голкіпера Анатолія Трубіна, півзахисника Євгена Коноплянку та форварда Жуніора Мораеса. У "Динамо" довгий час поза грою залишаються Артем Бесєдін та Денис Попов, а також через коронавірус не тренується з командою новачок Ерік Рамірес.