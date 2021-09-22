"Суперкубок пройде невчасно для нас": Суркіс — про матч із "Шахтарем"

Президент київського "Динамо" не хотів би грати з донецьким "Шахтарем" зараз.

Власник чемпіона України київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився очікуваннями від Суперкубка України з донецьким "Шахтарем" в інтерв'ю для телеканалу "Футбол 1/2/3".

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"Я очікую, що матч буде конкурентним. Мені здається, цей матч відбудеться невчасно для нас — нас чекають попереду важливі матчі Ліги чемпіонів. Вони нещодавно програли в Молдові, тому будуть мотивовані зіграти якомога краще і довести свою силу. Ми краще стартували, зігравши перший матч внічию.

На матчі буде гаряче. Нам скоро грати із "Шахтарем" знову і більш важливий матч, на кону будуть важливі очки в боротьбі за чемпіонство.

Але трофей є трофей. Кожен хоче його виграти, підняти кубок над своєю головою, звичайно ж я мрію про це теж. Хоча я його вже вигравав, але хочу знову святкувати перемогу з командою. Усі наші вболівальники чекають від нас тільки перемоги. Ми дуже сильно її чекаємо", — сказав президент "Динамо".

Суркіс вважає, що матч із "Шахтарем" — не гірший за рівнем очікування, ніж матчі з грандами європейського футболу.

"Українське класико я чекаю не менше, ніж матчі з грандами — "Бенфікою", "Баварією" або "Барселоною", — додав Суркіс.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" відбудеться сьогодні, 22 вересня, в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

На матч продано майже 20 тисяч квитків. Уперше в історії Суперкубок України грається посередині сезону, а не перед стартом нового чемпіонату, як це було завжди. Більш того, матч випав між важливими зустрічами для обох команд у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Незабаром також футболісти вирушать в розташування збірних для підготовки до відбіркових матчів чемпіонату світу.