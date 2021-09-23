Милевский объявил о завершении карьеры (видео)

Украинский футболист попрощался с футболом, записав видеообращение к себе 15-летнему.

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский повесил бутсы на гвоздь.

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"Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, который только помогли мне продолжать играть и получать кайф.

В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и все поймете", – написал Милевский в социальных сетях.

Милевский обратился к своим поклонникам на видео и рассказал, почему принял такое решение. Также украинец попрощался с футболом, написав письмо самому себе 15-летнему.

Ранее менеджер футболиста Александр Панков опровергал Фокусу, что Артем Милевский закончит с футболом.

Напомним, Милевский был одним из самых талантливых воспитанников киевского "Динамо", но его карьера сложилась не так, как ожидалось.

Милевский забил 87 голов за киевское "Динамо" в 270 матчах, после чего его перевели в дубль команды.

Милевский играл в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии и в Беларуси.

После этого Милевский вернулся в Украину и выступал за "Минай". После этого у него завершился контракт с командой и он остался без клуба на новый сезон.

Ранее Милевский рассказывал о том, что после ухода из "Динамо" в 2013 году, он испытал психологический кризис и даже не хотел играть в футбол. От решения закончить с футболом его отговорил менеджер футболиста и близкие друзья.