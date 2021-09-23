Мілевський оголосив про завершення кар'єри (відео)

Український футболіст попрощався з футболом, записавши відеозвернення до себе 15-річного.

Колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський повісив бутси на цвях.

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"Майстри, ось і настав час прощатися з професійним футболом. Дуже багато емоцій і думок. Понад 20 років у футболі, хоч були і недовгі паузи, які тільки допомогли мені продовжувати грати й отримувати кайф.

У цей важливий для мене день, я напишу листа собі 15-річному. Хлопцеві, який тільки приїхав у київське Динамо з Мінська. У мене була дуже цікава і непроста кар'єра. Дивіться відео і все зрозумієте", — написав Мілевський в соціальних мережах.

Мілевський звернувся до своїх шанувальників на відео і розповів, чому ухвалив таке рішення. Також українець попрощався з футболом, написавши листа самому собі 15-річному.

Раніше менеджер футболіста Олександр Панков спростовував Фокусу, що Артем Мілевський закінчить з футболом.

Нагадаємо, Мілевський був одним із найталановитіших вихованців київського "Динамо", але його кар'єра склалася не так, як очікувалося.

Мілевський забив 87 голів за київське "Динамо" в 270 матчах, після чого його перевели в дубль команди.

Мілевський грав у Туреччині, Хорватії, Румунії, Росії, Угорщині та в Білорусі.

Після цього Мілевський повернувся в Україну і виступав за "Минай". Після цього у нього завершився контракт із командою і він залишився без клубу на новий сезон.

Раніше Мілевський розповідав про те, що після відходу з "Динамо" в 2013 році, він відчув психологічну кризу і навіть не хотів грати у футбол. Від рішення закінчити з футболом його відрадив менеджер футболіста і близькі друзі.