"Получила тысячи смс с благодарностью за эфир": Ольга Сумская стримила бой Усика в Facebook

Когда стало понятно, что у MEGOGO проблемы, Ольга Сумская запустила трансляцию боя Джошуа — Усик на своей странице в Facebook, превратившись в спортивного комментатора.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская во время боя Энтони Джошуа — Александр Усик организовала трансляцию на своей странице в Facebook.

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Такое решение Сумская приняла из-за огромного количества комментариев пользователей, которые не смогли посмотреть поединок из-за технических проблем у официального транслятора боя на территории Украины — компании MEGOGO.

"Стрим" актриса организовала очень просто: запустила прямой эфир, направив камеру на экран телевизора. На нем шла трансляция боя Джошуа — Усик по российскому телеканалу "Рен-ТВ", и это оказалось чуть ли не единственным вариантом посмотреть бой для тех, у кого возникли проблемы с сервисом Megogo. Отметим, что на момент публикации этого текста пост с трансляцией на странице артистки был заблокирован. Скорее всего, причиной стали жалобы на авторские права.

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Бой Джошуа - Усик. Онлайн

Фокус связался с Ольгой Сумской и попросил ее подробно рассказать о том, как она "превратилась" в спортивного комментатора и почему.

"Тема бокса у нас в семье очень актуальна"

По словам Ольги Сумской, бокс в ее жизни присутствовал практически всегда. В ранние годы любовь к этому виду спорта ей прививал отец, а позже боксом увлекся и супруг.

— Смотрю бокс всегда, еще с детства, — рассказывает актриса. — Папа был заядлым болельщиком. Помню все бои Мухаммеда Али, меня это завораживало. Да и мой супруг, Виталий Борисюк тоже увлекается боксом, два года назад выиграл престижный бой на чемпионате среди непрофессионалов. Виталий тренируется три раза в неделю, поэтому тема бокса у нас очень актуальна. Он даже летал с друзьями в Лос-Анджелес на бой Виталия Кличко с Крисом Арреолой и Махмудом Чарой!

[ + – ] Супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк занимается боксом Фото: EMOTION

"Усик мог добить Джошуа, но не стал этого делать"

Бой Усик — Джошуа, по словам актрисы, произвел на нее значительное впечатление:

— Александр Усик провел бой просто грандиозно! Технически и тактически он переиграл очень сильного соперника, хотя Джошуа младше и выше его! (Рост Александра Усика 191 см, Энтони Джошуа — 198 см — Ред.). Был даже легкий нокдаун, и мне показалось, он мог добить Джошуа, но не стал этого делать, — рассказала Ольга Сумская.

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"Хейтеры должны понимать, что другого выхода не было"

Ольга Сумская признается: хотела посмотреть бой Усик — Джошуа легально, но как и десятки тысяч болельщиков столкнулась с неприятным сюрпризом. Сервис MEGOGO в самый ответственный момент отказался функционировать.

— Мы с супругом вечером, как и все украинцы, надеялись посмотреть бой на MEGOGO, но этот интернет-ресурс просто лег, не выдержав количества желающих посмотреть бой супертяжей. Зная, что у меня много подписчиков в Facebook, я тут же вышла в прямой эфир и фактически спасла тысячи болельщиков, которые искали трансляцию боя на всех возможных ресурсах! — делится Ольга Сумская. — Трансляция нашлась, как ни странно, именно на "Рен-ТВ", поэтому все хейтеры, которые пытались излить свое негодование, должны понимать, что другого выхода не было! Я получила тысячи смс от поклонников Усика,которые благодарили за этот эфир: со всей Украины, и из разных стран… Люди писали даже из ковидных отделений в больницах, что это для них лучшее лекарство — такой заряд эмоций и патриотизма!

[ + – ] Ольга Сумская стримит бой Усик - Джошуа [ + – ] Ольга Сумская стримит бой Усик - Джошуа

— С победой Усика началась новая история бокса в супер-тяжелом весе. И он продолжает эстафету блестящих побед братьев Кличко,которые прославили Украину на весь мир! Поэтому ценность этого боя очень высока, — подчеркнула Ольга Сумская.

"Возмутительно, что ни один телеканал не транслировал бой Джошуа — Усик"

Фокус также поинтересовался у заслуженной артистки Украины: что она думает о том, что ни один из эфирных телеканалов не смог договориться о трансляции боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком? Ранее боксерские поединки транслировались на телеканале "Интер", но в 2020 году тендер на эксклюзивный показ боев в Украине выиграл MEGOGO.

— Меня лично возмущает тот факт, что ни один украинский телеканал не транслировал бой чемпиона, — ответила Ольга Сумская. — Понятно, что это политический подтекст, но обидно же! Это как раз тот эфир, который как ничто другое поднимает дух нации, объединяет всех украинцев в мире.

[ + – ] На момент публикации этого текста пост с трансляцией на странице артистки был заблокирован

Фокус связался с компанией MEGOGO с просьбой подробно рассказать о причинах системного сбоя. У транслятора отметили, что до сих пор ведут технические работы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.