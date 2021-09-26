"Отримала тисячі смс з вдячністю за ефір": Ольга Сумська стрімила бій Усика у Facebook

Коли стало зрозуміло, що у MEGOGO проблеми, Ольга Сумська запустила трансляцію бою Джошуа — Усик на своїй сторінці у Facebook, перетворившись у спортивного коментатора.

Заслужена артистка України Ольга Сумська під час бою Ентоні Джошуа — Олександр Усик організувала трансляцію на своїй сторінці у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Таке рішення Сумська прийняла через величезну кількість коментарів користувачів, які не змогли подивитися поєдинок через технічні проблем у офіційного транслятора бою на території України — компанії MEGOGO.

"Стрім" актриса організувала дуже просто: запустила прямий ефір, направивши камеру на екран телевізора. На ньому йшла трансляція бою Джошуа — Усик по російському телеканалу "Рен-ТВ", і це виявилося чи не єдиним варіантом подивитися бій для тих, у кого виникли проблеми з сервісом Megogo. Зазначимо, що на момент публікації цього тексту пост з трансляцією на сторінці артистки був заблокований. Швидше за все, причиною стали скарги на авторські права.

Важливо

Бій Джошуа — Усик. Онлайн

Фокус зв'язався з Ольгою Сумською і попросив її детально розповісти про те, як вона "перетворилася" у спортивного коментатора і чому.

"Тема боксу у нас в родині дуже актуальна"

За словами Ольги Сумської, бокс в її житті був присутній практично завжди. У ранні роки любов до цього виду спорту їй прищеплював батько, а пізніше боксом захопився і чоловік.

— Дивлюся бокс завжди, ще з дитинства, — розповідає актриса. — Тато був завзятим уболівальником. Пам'ятаю всі бої Мухаммеда Алі, мене це заворожувало. Та й мій чоловік, Віталій Борисюк теж захоплюється боксом, два роки тому виграв престижний бій на чемпіонаті серед непрофесіоналів. Віталій тренується тричі на тиждень, тому тема боксу у нас дуже актуальна. Він навіть літав з друзями в Лос-Анджелес на бій Віталія Кличка з Крісом Арреолою і Махмудом Чарром!

[ + – ] Чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк займається боксом Фото: EMOTION

"Усик міг добити Джошуа, але не став цього робити"

Бій Усик — Джошуа, за словами актриси, справив на неї значне враження:

— Олександр Усик провів бій просто грандіозно! Технічно і тактично він переграв дуже сильного суперника, хоча Джошуа молодший і вищий за нього! (Зростання Олександра Усика 191 см, Ентоні Джошуа — 198 см — Ред.). Був навіть легкий нокдаун, і мені здалося, він міг добити Джошуа, але не став цього робити, — розповіла Ольга Сумська.

Важливо

"Працюємо над ситуацією": в MEGOGO пояснили, що сталося з боєм Джошуа — Усик

"Хейтери повинні розуміти, що іншого виходу не було"

Ольга Сумська зізнається: хотіла подивитися бій Усик — Джошуа легально, але як і десятки тисяч уболівальників зіткнулася з неприємним сюрпризом. Сервіс MEGOGO у найвідповідальніший момент відмовився функціонувати.

— Ми з чоловіком ввечері, як і всі українці, сподівалися побачити бій на MEGOGO, але цей інтернет-ресурс просто ліг, не витримавши кількості охочих подивитися бій супертяжів. Знаючи, що у мене багато підписників у Facebook, я відразу ж вийшла у прямий ефір і фактично врятувала тисячі уболівальників, які шукали трансляцію бою на всіх можливих ресурсах! — ділиться Ольга Сумська. — Трансляція знайшлася, як не дивно, саме на "Рен-ТВ", тому всі хейтери, які намагалися вилити своє обурення, повинні розуміти, що іншого виходу не було! Я отримала тисячі смс від шанувальників Усика, які дякували за цей ефір: з усієї України, і з різних країн… Люди писали навіть з ковідних відділень у лікарнях, що це для них найкращі ліки — такий заряд емоцій і патріотизму!

[ + – ] Ольга Сумська стрімить бій Усик — Джошуа [ + – ] Ольга Сумська стрімить бій Усик — Джошуа

— З перемогою Усика почалася нова історія боксу в супер-важкій вазі. І він продовжує естафету блискучих перемог братів Кличків, які прославили Україну на весь світ! Тому цінність цього бою дуже висока, — підкреслила Ольга Сумська.

"Обурює, що жоден телеканал не транслював бій Джошуа — Усик"

Фокус також поцікавився у заслуженої артистки України: що вона думає про те, що жоден з ефірних телеканалів не зміг домовитися про трансляцію бою між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком? Раніше боксерські поєдинки транслювалися на телеканалі "Інтер", але у 2020 році тендер на ексклюзивний показ боїв в Україні виграв MEGOGO.

— Мене особисто обурює той факт, що жоден український телеканал не транслював бій чемпіона, — відповіла Ольга Сумська. — Зрозуміло, що це політичний підтекст, але прикро ж! Це якраз той ефір, який як ніщо інше піднімає дух нації, об'єднує всіх українців у світі.

[ + – ] На момент публікації цього тексту пост з трансляцією на сторінці артистки був заблокований

Фокус зв'язався з компанією MEGOGO з проханням детально розповісти про причини системного збою. У транслятора зазначили, що досі ведуть технічні роботи, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.