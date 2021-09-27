5 интересных фактов об Александре Усике
Фокус собрал несколько не самых известных фактов о звезде ринга.
Украинский боксер Александр Усик 26 сентября стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO, победив по итогам двенадцати раундов британца Энтони Джошуа, которому до этого принадлежали все пояса.
Фокус собрал несколько не самых известных фактов о звезде ринга.
- Как и многие украинские мальчишки, Александр Усик хотел стать футболистом и даже посещал школу футбольного клуба "Таврия", но в 15 лет передумал и решил, что будет заниматься боксом;
- Боксер мог уехать в США и продолжать карьеру там, его заставила изменить решение смерть отца в 2012 году;
- Родители Усика были нерелигиозными людьми, но он стал верующим под влиянием бабушки в 15 лет;
- Дочь спортсмена занимается танцами, старший сын футболом, а младший — теннисом;
- У Александра Усика много татуировок: бицепсы украшают имена его детей, на предплечье набиты олимпийские кольца в честь победы на Олимпиаде в 2012 году, также есть украинский трезубец, воин-спартанец, Киево-Печерская лавра, Родина-Мать, голубь — символ мира и на спине Архангел Гавриил.
Отметим, что Александр Усик не был фаворитом в бою с Энтони Джошуа.
Все пояса, которые выиграл Усик, до Джошуа принадлежали другому украинскому боксеру – Владимиру Кличко, который, в свою очередь, их проиграл в бою с британцем.
Джошуа уже один раз терял все пояса, когда сенсационно проиграл максиканцу Энди Руису, однако сумел вернуть их в матче реванше. Активирует ли Джошуа опцию реванша также в бою с Усиком, пока не известно, но британец сразу после боя говорил, что хотел бы это сделать.
Также Фокус рассказывал, как Усика встречали в Украине после победы над Джошуа.