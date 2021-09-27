5 интересных фактов об Александре Усике

Фокус собрал несколько не самых известных фактов о звезде ринга.

Украинский боксер Александр Усик 26 сентября стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO, победив по итогам двенадцати раундов британца Энтони Джошуа, которому до этого принадлежали все пояса.

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Фокус собрал несколько не самых известных фактов о звезде ринга.

Как и многие украинские мальчишки, Александр Усик хотел стать футболистом и даже посещал школу футбольного клуба "Таврия", но в 15 лет передумал и решил, что будет заниматься боксом; Боксер мог уехать в США и продолжать карьеру там, его заставила изменить решение смерть отца в 2012 году; Родители Усика были нерелигиозными людьми, но он стал верующим под влиянием бабушки в 15 лет; Дочь спортсмена занимается танцами, старший сын футболом, а младший — теннисом; У Александра Усика много татуировок: бицепсы украшают имена его детей, на предплечье набиты олимпийские кольца в честь победы на Олимпиаде в 2012 году, также есть украинский трезубец, воин-спартанец, Киево-Печерская лавра, Родина-Мать, голубь — символ мира и на спине Архангел Гавриил.

Отметим, что Александр Усик не был фаворитом в бою с Энтони Джошуа.

Все пояса, которые выиграл Усик, до Джошуа принадлежали другому украинскому боксеру – Владимиру Кличко, который, в свою очередь, их проиграл в бою с британцем.

Джошуа уже один раз терял все пояса, когда сенсационно проиграл максиканцу Энди Руису, однако сумел вернуть их в матче реванше. Активирует ли Джошуа опцию реванша также в бою с Усиком, пока не известно, но британец сразу после боя говорил, что хотел бы это сделать.

Также Фокус рассказывал, как Усика встречали в Украине после победы над Джошуа.